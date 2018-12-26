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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
26.12.2018 - 09:14, Son Güncelleme:

"KDV'nin belli sürelerle mahsuplaşılması için çalışıyoruz"

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"KDV'nin belli sürelerle mahsuplaşılması için çalışıyoruz"

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, katma değer vergisinin belli sürelerle mahsuplaşılması için çalıştıklarını belirtti.

İNEGÖL Ticaret ve Sanayi Odasını (İTSO) ziyaret eden Hisarcıklıoğlu, burada yaptığı konuşmada, İnegöl'de olmaktan dolayı çok mutlu olduğunu dile getirdi.

Odalar olarak verdikleri hizmet kalitesinin dünya ile ölçülmesini sağlamak istediklerini aktaran Hisarcıklıoğlu, "İTSO ile gurur duyuyorum. Ekonomisinin gelişmesi gibi İTSO'nun verdiği hizmet kalitesiyle Londra, Berlin, Paris odalarının verdiği hizmet eşdeğerdir. Bu bir kalite anlayışıdır." diye konuştu.

Hisarcıklıoğlu, son 25 yıldır birçok inişli çıkışlı günler yaşadıklarını belirterek, "2013'ten bu tarafa neredeyse her yıl bir iki seçim yaşadık. Normalde 4-5 senede yaşanacak seçimleri neredeyse her yıl yaptık. Bunların da sonucu olarak sıkıntılı süreç başladı. Marttan sonra 4, 5 sene seçimsiz bir süreç yaşayacağız. Ekonomiye odaklanarak önümüzü toparlayacağız." şeklinde konuştu.

İnegöl'ün mobilyanın başkenti olduğunu vurgulayan Hisarcıklıoğlu, şöyle devam etti:

"Katma değerleri görüyoruz. Aradaki farklardan dolayı üretici kardeşlerimizin alacakları oluyor, bunun da çalışmalarını yapıyoruz. Katma değer vergisinin belli sürelerle mahsuplaşılması için çalışıyoruz. Enerjide yüzde 10 indirim ortaya çıkıyor. Artan enerji maliyetlerimize karşı yüzde 10 indirim biraz olsun nefes aldıracaktır. Alacak sigortasının çıkarılması için çalışıyorduk. Bütün gelişmiş ülkelerde alacak sigortası varken bizde yoktu. 5 yıldır takip ediyorduk. 1 Ocak 2019'dan itibaren alacak sigortası da yürürlüğe giriyor. Belirli bir limite kadar alacaklarımızın yüzde 80'ini sigortadan alacağız. Bu ekonominin, çarkın önünü açacak, rahatlıkla ticaret yapabileceğiz."

Seçimlerin bayrak yarışı olduğunu söyleyen Hisarcıklıoğlu, "İsimler gelir geçer, esas olan yapılanlardır. İnsanların en hayırlısı insanlara faydalı olandır. İnegöl'deki insanlara faydalı olabilecek yerdesiniz. Bugün için bir insanın yapacağı en büyük hayır, bir kişiyi yokluktan kurtarmaktır. Sizler bunu yapıyorsunuz. Sizin işiniz diğer mesleklere göre çok farklı. Allah sizden razı olsun." ifadesini kullandı.

Hisarcıklıoğlu, asgari ücret zammı için de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.

İTSO Başkanı Yavuz Uğurdağ da odalarının kentteki üretime katkı sağlayan ciddi kurumlardan biri olduğunu belirterek, kendilerine destek veren Hisarcıklıoğlu'na teşekkür etti.

Konuşmaların ardından TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu'na, resminin bulunduğu tablo hediye edildi.

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