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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
19.03.2019 - 12:02, Son Güncelleme:

Kayısı çekirdeğinden 17,6 milyon dolar gelir

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Kayısı çekirdeğinden 17,6 milyon dolar gelir

Dünyanın kuru kayısı ihtiyacının yüzde 85'inin karşılandığı Malatya'da, geçen yıl 8 bin 640 ton kayısı çekirdeği içi ihraç edildi.

"Dünyanın kayısı başkenti" olarak anılan kentte, kayısının yanı sıra çekirdeği de değerlendiriliyor. 

Geçen yıl kentte 8 bin 640 ton 75 kilogram "kayısı çekirdeği içi" ihraç edilerek, 17 milyon 592 bin dolar girdi sağlandı. 
İç piyasada kabuklu çekirdek kilogramı 2 liradan, kabuksuz çekirdek ise 10 liradan alıcı buluyor. 
Malatya'da kayısı çekirdeği ihracatından 2014'te 16 milyon 389 bin dolar, 2015'te 15 milyon 101 bin dolar, 2016'da 13 milyon 168 bin 211 dolar, 2017'de ise 14 milyon 715 bin dolar gelir elde edildi. 

İHRACATIN DAHA DA ARTIRILMASI HEDEFLENİYOR 

Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kentte üretilen kayısı çekirdeğinin çoğunun ihraç edildiğini söyledi. 
Özcan, kayısı çekirdeği içi ihracatının en fazla yapıldığı ülkelerin başında İtalya, Almanya, Hindistan, Fas, Danimarka, Irak, Rusya Federasyonu ve Belçika'nın geldiğini belirterek, ihracat miktarını artırmayı hedeflediklerini ifade etti. 

Kayısı çekirdeği içi ihracatında geçen yıl önemli mesafe katettiklerini vurgulayan Özcan, "2017'de 6 bin ton çekirdek içi ihracatından 14 milyon dolar gelir elde edildi. 2018 yılında 8 bin 600 ton çekirdek içi ihracatından 17 milyon dolar gelir elde edildi. " diye konuştu. 

Özcan, kuru kayısı çekirdeğinin dünya kuru yemiş sektöründe yer almaya başlamasının sevindirici olduğunu dile getirerek, "Avrupa ülkelerinden Almanya ve İtalya kayısı çekirdeği içi ihracatı yapılan önemli ülkeler. Bunlara yıllık ortalama 4 bin ton ihraç ediliyor. Bu yıl kayısı çekirdeği içi ihracatının 9 bin tonun üzerine çıkaracağımızı düşünüyoruz." şeklinde konuştu. 

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