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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
25.04.2019 - 11:01, Son Güncelleme:

Kayıp eşya hizmeti dijital platforma taşındı

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Kayıp eşya hizmeti dijital platforma taşındı

Sabiha Gökçen Havalimanı Bilgi İşlem Direktörü İsmihan Baysal Anderson "Kayıp eşya hizmetlerimizi dijital platforma taşıdık. Böylece dünyanın neresinde olursa olsun yolcularımızın bize bildirdikleri kayıp eşyalarını, havalimanımıza gelmelerine gerek kalmadan bulmalarına imkan sağlamaya çalışıyoruz" dedi.

Sabiha Gökçen Havalimanı Bilgi İşlem Direktörü İsmihan Baysal Anderson, kayıp eşya hizmetlerini dijital platforma taşıdıklarını belirtti. 

Anderson, böylece kayıp eşyaların bulunmasının kolaylaşacağını anlatarak, şu bilgileri verdi: 

"Böylece dünyanın neresinde olursa olsun yolcularımızın bize bildirdikleri kayıp eşyalarını, havalimanımıza gelmelerine gerek kalmadan bulmalarına imkan sağlamaya çalışıyoruz. Yolcumuz bir eşyasını kaybettiği zaman İSG web sitesi ya da mobil uygulama kullanarak form yardımı ile bize bildirebilir. Burada verdikleri tanım doğrultusunda arkada akıllı bir algoritma var. Bu algoritma uygulamamıza girilen bilgiler doğrultusunda kayıp eşya deposunda bulunan eşyaları karşılaştırarak görevlilerimizin önüne bir eşleşme mesajı düşürmektedir. Görevlilerimiz bu eşleşme mesajı doğrultusunda yolcumuz ile iletişime geçerek kayıp eşyayı doğrulatıyor. Doğrulama gerçekleştikten sonra yolcumuz gelerek bizden eşyasını teslim alıyor. 

İkinci aşamada ise yolcumuza kargo ile eşyasını göndermeyi planlıyoruz. Burada operasyonel maliyetlerimizi iyileştirecek ve geliştirecek çözümler üretmeye çalışıyoruz." 

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