Kaybeden ABD olur!

ABD Başkanı Donald Trump, ülkesinin ithal ettiği çeliğe yüzde 25 gümrük vergisi getireceğini açıkladı. Bu durum Türkiye’yi nasıl etkileyecek? Türkiye dünyanın sekizinci büyük çelik üreticisi konumunda. Geçen yıl ABD’ye 2 milyon ton çelik ihracat etti büyüklüğü ise 1.1 milyar dolar. ABD’de kullanılan 100 milyon ton çeliğin üçte biri, 5.5 milyon ton alüminyumun ise tamamına yakını ithal ediliyor. Henüz daha Trump kararını açıklamadan bile ülkede çelik fiyatları 100-150 dolar artmıştı. Türkiye Çelik İhracatçıları Birliği (ÇİB) Başkanı Namık Ekinci, Reuters’e yaptığı açıklamada Türkiye’nin çelik ihracatında önemli bir etkilenme beklemediklerini belirtti. Ekinci, Trump’ın kararının ardından asıl sıkıntıyı çeliği girdi olarak kullanan ABD sanayicisi ile ABD halkının çekeceğini belirtti. ABD’de de çelik fabrikası olan ve aynı zamanda ihracat da yapan Borusan’ın CEO’su Agah Uğur “ABD’nin çeliğe vergi kararı bu yıl bizim için önemli bir kayıp yaratmayacak. ABD’de çelik fiyatları oturana kadar Türkiye’nin çelik ihracatı bir miktar durabilir; fiyatlar yerleşince tekrar devam eder, toplamda pek olumsuz etki olmaz. ABD sanayisi yüksek fiyattan çelik alacağı için kayıp onlarda olacak” dedi.

Gümrük Bakanlığı verilerine göre 2017’de Türkiye’nin toplam demir-çelik ihracatı 8.25 milyar dolar. Bunun 1.1 milyar doları ABD’ye yapıldı.

FİYATIMIZ AVANTAJLI

Ekinci, Trump’ın belli ülkelere değil tüm ihracata ek vergi getirmesinin kötünün iyisi bir seçenek olduğunu vurgulayarak “Bütün ülkeler bu karardan eşit oranda etkilenecek. Türkiye ihracatına devam edecektir” dedi. Türk ihracatçıların ABD’li yerel üreticilere karşı bir pazar kaybı yaşama riski olup olmadığı ile ilgili olarak ise Ekinci, “Türk çelik sektörü devletten teşvik almıyor. Ancak ABD’ye göre bir fiyat avantajımız var. ABD’de çelik ton başına fiyat 850 dolarlarda. Türkiye’den ithal edilen ürünlerde ise fiyat 600 dolar. İlave vergi uygulansa bile ABD’li üreticilerle aynı fiyata geliyoruz. Dezavantaj görünmüyor” dedi.

KAPASİTE ARTTIRACAK

Borusan CEO’su Uğur, şöyle konuştu: “ABD’nin çelik ithalatına gümrük vergisi kararı Borusan için önemli, 2017’de 600 milyon dolar ciro ABD’ye satışlarımızdan geldi. Bu cironun 220-230 milyon doları ABD’deki fabrikamızdan yaptığımız satışlardan kaynaklı. Geçen yıl Türkiye’den ABD’ye 370 milyon dolar çelik ürünü ihraç ettik, bu yıl bütçeye 180 milyon dolar koymuştuk; bunun da yarısını ilk 3 ayda göndermiş olacağız. ABD’nin çeliğe vergi kararı bu yıl bizim için önemli bir kayıp yaratmayacak. ABD’de çıkacak verginin ayrıntılarına göre oradaki üretim tesisimizi büyütmeyi düşünüyoruz. 2 vardiya olan üretimimizi de 3’e çıkaracağız.”

KAYMAĞINI YERİZ

Uğur, Trump’ın tamamıyla uydurma bir kararla bu vergileri getireceğini belirterek, ABD’deki fabrikaları sayesinde ise yükselen çelik fiyatlarının kaymağını yiyeceklerini vurguladı. Uğur, “Hem talep artacak hem de fiyat. O pazarı bırakmayı. ABD’deki tesisimiz acayip faydalanacak bu durumdan. ABD’nin çelik üretimi talebin yüzde 35-40’ını ancak karşılıyor. Mutlaka ithalat olacak. Ancak çeliki kullanan sektörler zarar görecek. Belki ilk yıl artış olmaz ama ileriki yıllarda olumsuz etkilenme olmaz. Zaten Türk çelikçiler de tıpkı bizim gibi erken yükleme yaptılar ihracatlarını. Çok sıkıntı olmayacak” dedi.

KAZANANLAR KAYBEDENLER

KAZANANLAR

ABD’li çelik üreticileri: Nucor, AK Steel Holding ve US Steel gibi üreticiler için olumlu. Metal Bülten verilerine göre yerel sıcak haddelenmiş rulo çelik fiyatı ton başına 780 dolara ulaştı.

ArcelorMittal: Uzun zamandır lobi yapıyor ve tarifeler onu olumlu etkileyecek. Ancak yüksek maliyetle de karşı karşıya kalabilir. Brezilya’dan Alabama’daki fabrikasına çelik levhaları ithal edip edemeyeceği belli değil.

KAYBEDENLER

ABD’nin komşuları: Çin, dünya çelik piyasasını domino etse de ABD’nin en büyük ithalat pazarı değil. ABD’ye en fazla çelik ihracatını Meksika, Kanada ve Brezilya yapıyor.

Asya çelik üreticileri: JFE Holdings Inc. ve Kobe Steel Ltd’in hisselerinde sıkıntı görülüyor. Dünyanın dört bir yanındaki 65 üreticinin oluşturduğu Bloomberg Dünya Demir / Çelik Endeksi kayıp yaşıyor.

Küresel ilişkiler: Diğer ülkeler hemen misilleme yapacağımı açıkladı. Çin, ABD’nin sorgum ithalatını soruşturuyor ve ABD soya fasulyesinin sevkıyatını kısıtlamayı araştırıyor. Avrupa Birliği, harekete geçeceğini açıkladı.

Güneydoğu Asya: Güney Doğu Asya piyasaları çelikte arz fazlasıyla karşı karşıya kalabilir ve bu fiyat düşüşüne sebep olabilir.

ABD alüminyum kullanıcıları: Bira kutuları, uçaklar, arabalar ve diğer malzemelerin üreticileri için, tarife “daha ciddi maliyet” anlamına geliyor. ABD’li üreticilerin bu ürünleri sunma kapasitesi de sınırlı.

KARMAŞIK

ABD fabrika işçileri: Pennsylvania, Indiana ve Michigan gibi çelik üreten bölgelerin Cumhuriyetçi milletvekilleri için olumlu bir mesaj olsa da çelik ve alüminyum işçilerinin haricindeki üretimde maliyetler artacağı için diğer sektör işçileri için sıkıntı var. Ve bu sektörler daha fazla işçi çalıştırıyorlar.

Kaynak: Bloomberg