Kaya otellerine uluslararası ödül
Dünya seyahat devi TUI, tüm dünyada çalıştığı otellerin misafir anketlerini değerlendirerek belirlediği ödülleri TUI Holly, TUI Family ve TUI Top Quality 2019 ödüllerini almaya hak kazanan otelleri açıkladı.
2013’te açılan Kaya Palazzo Golf Resort Belek ve 2011’de yenilenen Kaya Belek otelleri, ödül almaya hak kazanan oteller arasında yer aldı. Her yıl dünyada 100 otele verilen TUI Holly’nin, 25 yıldan uzun süredir devam ettiğini söyleyen otel yöneticileri, “TUI Holly, birinci sınıf yönetim, girişimci yaratıcılık ve sıra dışı hizmetin simgesi, misafirlerin en yüksek takdirini temsil eden ve bir tatil oteli seçerken güvenilir önemli bir tercih nedeni olan ‘mükemmel otel’ ödülüdür. Yine misafir anketlerinde güvenlik, etkinlik ve kalite kriterlerinin titizlikle aileler tarafından değerlendirilmesi sonucu verilen ‘aileler tarafından, aileler için önerilen otel’ ödülü TUI Family ve tüm misafirlerin değerlendirmelerine göre TUI müşterilerinin en çok tercih ettiği otellere verilen TUI Top Quality ödülleri ise sektörün sürekli gelişmesine destek olan ve sektör çalışanlarını motive eden yüksek standart sembolleridir” dedi.
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