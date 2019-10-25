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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
İHA
25.10.2019 - 10:20, Son Güncelleme:

Katı yakıt istatistikleri açıklandı

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Katı yakıt istatistikleri açıklandı

Ağustosta en fazla üretim ve teslimat linyitte gerçekleşti.

Katı yakıtlarda ağustosta en fazla üretim ve teslimat linyitte yapıldı. Türkiye İstatistik Kurumu, ağustos ayına ilişkin katı yakıt istatistiklerini açıkladı. Buna göre, ağustosta katı yakıtların toplam satılabilir üretim miktarları linyitte 6 milyon 999 bin 642 ton, taş kömürü kokunda 371 bin 325 ton ve taş kömüründe 93 bin 581 ton oldu.

Teslimat miktarları ise linyitte 6 milyon 997 bin 870 ton, taş kömüründe 3 milyon 281 bin 826 ton ve taş kömürü kokunda 444 bin 887 ton olarak hesaplandı. Üretilen katı yakıtların teslimatları karşılama oranı yüzde 100 ile en yüksek linyette gerçekleşirken, bu oran taş kömürü kokunda yüzde 83,5 oldu. Teslimatları karşılama oranı en düşük katı yakıt ise yüzde 2,9 ile taş kömürü oldu.

Katı yakıtların teslimat yerlerine göre dağılımı incelendiğinde, linyit teslimatının yüzde 84,3'ü termik santrallere ve yüzde 11,8'i demir-çelik haricindeki sanayiye, taş kömürü koku teslimatının yüzde 98,2'si de demir-çelik sanayisine gerçekleştirildi. Taş kömürü teslimatının ise yüzde 63,6'sı termik santrallere, yüzde 12,3'ü kok tesislerine, yüzde 6,8'i demir-çelik haricindeki sanayiye yapıldı. 

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