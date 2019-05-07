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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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HaberlerEkonomi HaberleriKatar'dan Filistin halkına 480 milyon dolar destek
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Ekonomi
AA
07.05.2019 - 10:41, Son Güncelleme:

Katar'dan Filistin halkına 480 milyon dolar destek

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Katar'dan Filistin halkına 480 milyon dolar destek

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, işgal altındaki Batı Şeria ile abluka altındaki Gazze'de yaşayan Filistin halkına yardım için 480 milyon dolar tahsis edilmesi talimatı verdi.

Katar Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Emir'in, Batı Şeria ile Gazze'deki Filistin halkına yardım için 480 milyon dolar tahsis edilmesi talimatı verdiği belirtilerek, desteğin Filistin ve Katar halkları arasındaki kardeşlik, Arap ve din bağlarından ileri geldiği aktarıldı. 

Açıklamada yardımların ayrıca İsrail işgal güçlerinin dayattığı zor şartlar altında zaruri ihtiyaçlarını gidermesine destek kapsamında yapıldığı ifade edildi. 
Yardımların 300 milyon dolarlık kısmının Filistin yönetiminin eğitim ve sağlık sektörü bütçesine destek için bağış ve kredi olarak değerlendirileceği kaydedilen açıklamada, bir kısmının da acil insani yardıma tahsis edileceği aktarıldı. 

Yardımlarla ayrıca Birleşmiş Milletler'in (BM) Filistin'deki programlarına ve halka elektrik ulaştırılmasına destek olunacağı ifade edildi. 

Açıklamada, uluslararası topluma insani ve ahlaki sorumluluğunu üstlenerek içinde bulunduğu krizi aşması için Filistin halkına destek verme çağrısı yapıldı. 

HENİYYE'DEN TEŞEKKÜR

Öte yandan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, verdiği destekten ötürü Katar'a teşekkür etti. 

Heniyye yaptığı yazılı açıklamada, "Katar Emiri'nin Batı Şeria ve Gazze'deki Filistin halkına destek için 480 milyon dolar tahsis edilmesi talimatını takdirle karşıladık. Emir Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile Katar'a bu cömert tutumlarından ötürü içten şükranlarımı sunuyorum." ifadelerini kullandı. 

Doha yönetimi, abluka altındaki Gazze Şeridi'ndeki insani sıkıntıları hafifletmek için 2007 yılından bu yana bölgede bir dizi insani yardım faaliyeti düzenliyor. 

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