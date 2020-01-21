AA
Haber Giriş: 21.01.2020 - 07:27,
Katar Hava Yolları 20 Mayıs'ta Trabzon seferlerine başlıyor
Katar Hava Yolları (Qatar Airways) Türkiye'deki uçuş ağına bir yenisini ekleyerek Trabzon seferlerine başlamayı planlıyor.
Hava yolu firmasının internet sitesinden yapılan açıklamada, Doha-Trabzon seferlerinin 20 Mayıs'ta başlayacağı ve haftada 3 uçuş gerçekleştirileceği aktarıldı.
Trabzon'la Katar Hava Yollarının Türkiye uçuş ağı 8 noktaya ulaşmış olacak.
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