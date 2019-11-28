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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
28.11.2019 - 16:37, Son Güncelleme:

Katar Finans Merkezi ile Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi arasında mutabakat zaptı

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Katar Finans Merkezi ile Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi arasında mutabakat zaptı

Dünyanın en hızlı büyüyen finans merkezleri arasında yer alan Katar Finans Merkezi ile İstanbul Finans Merkezi arasında iş birliğini kapsayan mutabakat zaptı, Katar Finans Merkezi İdaresi ve Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi arasında imzalandı.

Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre, anlaşma, Katar Finans Merkezi İdaresi Üst Yöneticisi (CEO) Yusuf Muhammed Al-Jaida ve Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Prof. Dr. Göksel Aşan tarafından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Katar Emiri Tamim bin Hamad Al-Thani’nin huzurlarında imzalandı.

Söz konusu anlaşma, Katar Finans Merkezi ve İstanbul Finans Merkezi arasındaki iş birliği yaparak iki ülke arasında ekonomik ve finansal bağları güçlendirmeyi amaçlıyor. İki kuruluş, katılım finansı ve sermaye piyasaları başta olmak üzere önemli finansal sektörlerde iş birliği yapacak.

Bu kapsamda, Katar’daki finansal kuruluşların İstanbul Finans Merkezinde ve Türkiye’deki finansal kuruluşların Katar Finans Merkezi platformu üzerinden Katar’da faaliyet göstermesini kolaylaştırmak için karşılıklı çalışmalar yürütecek.

"KÜRESEL FİNANSAL EKOSİSTEME FAYDALI SONUÇLAR GETİRECEĞİNE İNANIYORUM"
Açıklamada görüşlerine yer verilen Prof. Dr. Göksel Aşan, İstanbul Finans Merkezi Projesi'nin, sürdürülebilir ekonomik kalkınma için Türkiye'nin en önemli girişimlerinden biri olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Projenin yeniden değerlendirme süreci sonunda İFM bölgesi inşaatını 2022'de tamamlamayı planlıyoruz. Bu proje, İstanbul'u hem bölgesel hem de küresel finansal ekosistem içinde bir cazibe merkezi haline getirecektir. Biz İstanbul’un FinTek ve Katılım Finansı alanlarında avantajlı olduğunu düşünüyoruz ve bu iki alanda öncelikli çalışmalar kapsamında değerlendiriyoruz. Bölgede de önemli bir finans merkezi olan Katar Finans Merkezi ile imzaladığımız bu mutabakat zaptı, karşılıklı iş birliğimizi arttırmak için atılmış önemli bir adımdır. Bu anlaşmanın, Katar ve Türkiye arasında yakın iş birliğini finansal alanda da artıracağına ve küresel finansal ekosisteme faydalı sonuçlar getireceğine inanıyorum."

"BU MUTABAKAT ZAPTI İLE BAĞI DAHA DA GÜÇLENDİRİYORUZ"
Yusuf Muhammed Al-Jaida ise "Katar Finans Merkezinin yeni büyüme stratejisinin bir bölümü, karşılıklı olarak gelişmekte olan ülkelerin finansal yapılarına erişim sağlayacak devlet düzeyinde ortaklıklar kurmak. Katar Finans Merkezi ile İstanbul Finans Merkezi arasında imzalanan bu mutabakat zaptı, bu strateji doğrultusunda atılmış önemli bir adımdır. Bu anlaşma, iki finans merkezi arasında yeni finansal iş birlikleri geliştirme imkanı sağlarken aynı zamanda Katar ve Türkiye arasında karşılıklı yatırımlar için de yeni fırsatlara ve doğrudan yabancı yatırımlarına da daha fazla kapı açacaktır." ifadelerini kullandı.

Al-Jaida, ayrıca şu değerlendirmelerde bulundu:
"Katar ve Türkiye, özellikle son yıllarda gittikçe güçlenen ikili ilişkilerinin yarattığı karşılıklı olumlu ortamın etkilerinden son derece memnun durumdadır. Nitekim Türkiye ile Katar arasındaki toplam ticaret hacmi, 2018 yılında yüzde 85 artarak 2,4 milyar dolara ulaştı. Tabii, ticaret dışında iş ortamında sağlanan iş birliklerinin de etkilerini görüyoruz. Bu mutabakat zaptı ile bu bağı daha da güçlendiriyoruz." 

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