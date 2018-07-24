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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
Gülistan ALAGÖZ
24.07.2018 - 21:50, Son Güncelleme:

Kartal’a 3 ortak

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Kartal’a 3 ortak

İstanbul Kartal’daki 318 bin metrekarelik dev arsa için 3 gayrimenkul firması el sıkıştı. İmzaların birkaç gün içinde atılması, işin sonunda 3 ortağın yaklaşık 5 milyar lira hasılat elde etmesi bekleniyor.

Kartal’a 3 ortakİSTANBUL Kartal’da eski fabrikalar birer birer lüks konut, ofis ve AVM projelerine dönüşüyor. Ulaşım yatırımlarıyla da gelişen ilçe markalı konut geliştiricilerin gözdesi oldu. İlçede en çok merak edilen arsalardan biri de Eczacıbaşı Holding’e ait. 318 bin metrekarelik arsanın akıbeti sonunda belli oldu. Uzun süredir gündemde olan ve konumu ile dikkat çeken arsada inşaat sektörünün bilinen isimlerinden olan Mesa, Nurol ve Tahincioğlu güç birliği yapacak.

HASILAT PAYLAŞIMI
Arsa sahibi olan Eczacıbaşı ile hasılat paylaşım modelli bir anlaşma yapılacak. Edinilen bildiler göre ortaklar tüm şartlarda anlaşmaya vardı, imzalar da birkaç gün içinde atılacak. Sahile yakın bir noktada bulunan arsada mevcutta metruk halde depolar var. Ortakların bu alanlar temizlendikten sonra 2019’da süreci başlatması bekleniyor. Arsada ağırlıklı konut hayata geçmesi öngörülüyor. Uzmanlara göre 3 bine yakın konut bu alanda inşa edilecek.

5 MİLYAR LİRA HASILAT
Eczacıbaşı arsası Dap Yapı’nın İstmarina projesine komşu. Bu projenin 60 dönümlük arsası için EmlakKonut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı 2012’de ihale yapmıştı. İhaleyi 1 milyar 335 milyon liralık hasılat taahhüdü ile Dap Holding kazanmıştı. Okul, AVM, hastane, ofis ve konutlara yer verilen proje tamamlandı. Bu projede ortaya çıkan değer gösteriyor ki yeni proje de büyüklüğüyle adından söz ettirecek. Gayrimenkul değerleme uzmanları 3 firmanın 4.5-5 milyar lira hasılat elde edeceğini öngörüyor.

Kartal’a 3 ortak

ARSA VE KONUT FİYATI ARTIYOR
TSKB Gayrimenkul Değerleme Genel Müdürü Makbule Yönel Maya, bölgede arsa ve konut fiyatlarının 5 yıldır artış gösterdiğini belirtti ve şunları söyledi:

“Şu anda bölgedeki arsanın metrekare değerleri 10 bin TL – 15 bin TL bandına kadar çıktı. Arsa değerlerinde gördüğümüz temel değişiklik dolar bazlı piyasanın TL yönünde değişmesi. Tabii bu değerler arsa büyüklüğüne ve imar durumlarına, terklerine gibi birçok etkene bağlı olarak değişiyor. Bölgede özelikle konut gelişimi oldukça fazla olup konut fiyatlarındaki mertebe de nitelikli konut projelerinde metrekaresi 7 bin TL bandına kadar çıktı. Manzara, sahil hattında yer almasına bağlı olarak da konut fiyatları daha da yukarılara çıkabiliyor.”

Maya, bölgede küçük ve orta büyüklükteki parsellerde kat karşılığı oranların yüzde 50 -55 seviyelerinde olduğunu, büyük alanlarda oranların değiştiğini de ekledi.

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