Kartal’a 3 ortak
İstanbul Kartal’daki 318 bin metrekarelik dev arsa için 3 gayrimenkul firması el sıkıştı. İmzaların birkaç gün içinde atılması, işin sonunda 3 ortağın yaklaşık 5 milyar lira hasılat elde etmesi bekleniyor.
İSTANBUL Kartal’da eski fabrikalar birer birer lüks konut, ofis ve AVM projelerine dönüşüyor. Ulaşım yatırımlarıyla da gelişen ilçe markalı konut geliştiricilerin gözdesi oldu. İlçede en çok merak edilen arsalardan biri de Eczacıbaşı Holding’e ait. 318 bin metrekarelik arsanın akıbeti sonunda belli oldu. Uzun süredir gündemde olan ve konumu ile dikkat çeken arsada inşaat sektörünün bilinen isimlerinden olan Mesa, Nurol ve Tahincioğlu güç birliği yapacak.
HASILAT PAYLAŞIMI
Arsa sahibi olan Eczacıbaşı ile hasılat paylaşım modelli bir anlaşma yapılacak. Edinilen bildiler göre ortaklar tüm şartlarda anlaşmaya vardı, imzalar da birkaç gün içinde atılacak. Sahile yakın bir noktada bulunan arsada mevcutta metruk halde depolar var. Ortakların bu alanlar temizlendikten sonra 2019’da süreci başlatması bekleniyor. Arsada ağırlıklı konut hayata geçmesi öngörülüyor. Uzmanlara göre 3 bine yakın konut bu alanda inşa edilecek.
5 MİLYAR LİRA HASILAT
Eczacıbaşı arsası Dap Yapı’nın İstmarina projesine komşu. Bu projenin 60 dönümlük arsası için EmlakKonut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı 2012’de ihale yapmıştı. İhaleyi 1 milyar 335 milyon liralık hasılat taahhüdü ile Dap Holding kazanmıştı. Okul, AVM, hastane, ofis ve konutlara yer verilen proje tamamlandı. Bu projede ortaya çıkan değer gösteriyor ki yeni proje de büyüklüğüyle adından söz ettirecek. Gayrimenkul değerleme uzmanları 3 firmanın 4.5-5 milyar lira hasılat elde edeceğini öngörüyor.
ARSA VE KONUT FİYATI ARTIYOR
TSKB Gayrimenkul Değerleme Genel Müdürü Makbule Yönel Maya, bölgede arsa ve konut fiyatlarının 5 yıldır artış gösterdiğini belirtti ve şunları söyledi:
“Şu anda bölgedeki arsanın metrekare değerleri 10 bin TL – 15 bin TL bandına kadar çıktı. Arsa değerlerinde gördüğümüz temel değişiklik dolar bazlı piyasanın TL yönünde değişmesi. Tabii bu değerler arsa büyüklüğüne ve imar durumlarına, terklerine gibi birçok etkene bağlı olarak değişiyor. Bölgede özelikle konut gelişimi oldukça fazla olup konut fiyatlarındaki mertebe de nitelikli konut projelerinde metrekaresi 7 bin TL bandına kadar çıktı. Manzara, sahil hattında yer almasına bağlı olarak da konut fiyatları daha da yukarılara çıkabiliyor.”
Maya, bölgede küçük ve orta büyüklükteki parsellerde kat karşılığı oranların yüzde 50 -55 seviyelerinde olduğunu, büyük alanlarda oranların değiştiğini de ekledi.
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