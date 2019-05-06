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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
İHA
06.05.2019 - 11:57, Son Güncelleme:

Kars Baraj gölünde kartpostallık görüntüler 

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Kars Baraj gölünde kartpostallık görüntüler 

Kars Baraj gölünde kalan ağaçların suya yansıması kartpostallık görüntüler ortaya çıkardı. 

Kars Barajı’nın su tutmasıyla birlikte hızla dolan baraj gölü bir taraftan yaban hayvanlarına ev sahipliği yapıyor. Diğer taraftan da su içerisinde kalan ağaçlar görenleri adeta mest ediyor. Ağaçların suya yansımasını izleyen vatandaşlar ise bol bol fotoğraf çekiyor.
Kars’ın en önemli mesire alanlarından birisi olan Dereiçi mevki Boğazköy yolu vatandaşların uğrak yeri oldu. Kars Barajı’nın su tutmasıyla birlikte sular altında kalan ağaçlar, eşsiz doğa güzelliyle görenleri kendisine hayran bırakıyor. İlkbahar ile birlikte canlanan bitki örtüsü, çevresindeki sular altında kalan ağaçlar, görsel şölen sunuyor.

“SADECE DENİZLERDE GÖREBİLECEĞİNİZ YAKAMOZ CİNSİ BÖYLE BİR YANSIMALAR OLUŞUYOR”

Arkadaşlarıyla birlikte baraj gölünün göremeye geldiğini ifade eden Olcay Okan Avşar, “Kars’ın tek mesire alanı diyebileceğimiz bir bölgedeyiz. Dereiçi mevkisindeyiz. Aynı zamanda Kars Barajı’nın da bir uzantısı oluyor. Yani Kars Çayı’nın adeta bir gölet oluşturduğu noktayız. Arkamızda görüyorsunuz sadece denizlerde görebileceğiniz yakamoz cinsi böyle bir yansımalar oluşuyor. Ağaçların çok güzel gölgeleri vuruyor. Sazlıkları görebiliyorsunuz. Kuşların cıvıltısı, ramazan ayına denk geldik ama bira ay sonra belki çok daha güzelleşecek. İnsanlar bu alanı çok daha iyi bir şekilde değerlendirecekler, diye düşünüyorum” dedi.

Muhteşem doğasının yanı sıra, göl ile birlikte yeşilin uyum içerisinde ortaya çıktığı eşsiz manzara, fotoğraf sanatçılarının da ilgi odağı oluyor. Fotoğraf tutkunları, ellerindeki fotoğraf makineleriyle adeta gölde nöbet tutuyor. Fotoğraf tutkunları, güneşin doğuşu ile batışında ortaya çıkan enfes manzarayı fotoğraf karesinde ölümsüzleştirmeye çalışıyor. Ağaçların göl yüzeyine yansıması kartpostallık görüntüler de oluşturuyor.

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