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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
NEŞE KARANFİL
01.08.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Kararlarda bağımsızız

Neşe Karanfil
Neşe Karanfil
nkaranfil@hurriyet.com.tr
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Neşe Karanfil
Neşe Karanfil
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Kararlarda bağımsızız

Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal, kararlarda bağımsız hareket ettiklerini belirterek, “Araç ve amaç bağımsızlığını ayırmak lazım. Enflasyon hedefini hükümetle belirliyoruz. Ancak bu hedefe ulaşırken kullanacağımız araçlar noktasında bağımsızlığımız var” dedi. Uysal, yıl sonu enflasyon hedefini ise yüzde 13.9 çektiklerini açıkladı.

MERKEZ Bankası (MB) başkanlığına yaklaşık üç hafta önce atanan Murat Uysal, kararlarını alırken bağımsız hareket ettiklerini söyledi. Uysal, Merkez Bankası Başkanının Cumhurbaşkanı Kararıyla değiştirilmesinin hatırlatılması üzerine, “Merkez Bankası’nın bir bağımsızlığı var. Araç bağımsızlığı ve amaç bağımsızlığını ayırmak lazım. Para politikası kararlarını kurul üyelerimizle, elimizdeki verileri değerlendirerek, veri odaklı yaklaşımla bağımsız şekilde veriyoruz. Son toplantımızda zaten bu şekilde karar verdik. Enflasyon hedeflemesi konusunda görevimizi yaparken ve araç bağımsızlığını uygularken herhangi bir endişe ve rahatsızlığımız bulunmuyor” dedi. “Amaç bağımsızlığını tarif eder misiniz?” sorusuna ise Uysal, “Merkez enflasyon hedefini tek başına belirlemiyor, kanunumuzda yer verilen çerçeveye göre enflasyon hedefi hükümetle belirleniyor. Amaç bağımsızlığı derken bunu dikkate almak lazım. Ancak bu hedefe ulaşırken kullanacağımız araçlar noktasında bağımsızlığımız var. Her türlü enstrüman ve para politikası araçlarını bağımsız şekilde kullanma yetkisine sahibiz. Kurul olarak da bu şekilde hareket ediyoruz” yanıtını verdi.

Yılın üçüncü enflasyon raporunu açıklamak için İdare Merkezi’nde düzenlenen toplantıda konuşan Uysal, yıl sonu enflasyon tahminini 0.7 puan düşürdüklerini belirtti. Uysal, “Enflasyonu düşürmeye odaklı sıkı bir para politikası duruşu ve güçlü politika koordinasyonu altında enflasyonun kademeli olarak hedeflere yakınsayacağını öngörmekteyiz. Enflasyonun 2019 yıl sonunda yüzde 13.9 olarak gerçekleşeceğini, 2020 yıl sonunda yüzde 8.2’ye, 2021 yıl sonunda ise yüzde 5.4’e geriledikten sonra orta vadede yüzde 5 düzeyinde istikrar kazanacağını tahmin ediyoruz” diye konuştu.

VERİ ODAKLI KARAR

Yılın geri kalanında olası faiz indirimine yönelik bir soruya Uysal, “Önümüzdeki dönemde kayda değer alan olduğunu söyledik ancak bunun kullanımı, zamanlaması ve boyutu hem fiyat istikrarındaki hem de finansal istikrardaki gelişmelere bağlı olacak. Verilere odaklı karar vereceğiz. Bu nedenle bir seviye belirtmek uygun olmaz” yanıtını verdi. Nötr reel faiz konusunda da dikkate alacakları kriterleri anlatan Uysal, emsal ülkelerin para politikası duruşlarındaki reel faizi dikkate almaları gerektiğini, diğer taraftan risk primleri, yurt içi yerleşiklerin portföy tercihlerinin özellikle yakından takip ettikleri alanlar olacağını söyledi.

 

İHTİYAT AKÇESİNİN YARISI HAZİNE’DE

MURAT Uysal, Merkez Bankası’nın rezervlerini artırma konusunda ciddi iradeleri olduğunu belirterek, “Bu yönde çok hassasız ve rezervlerimizi güçlendirmek istiyoruz. Ama tabii bunu yaparken de piyasa koşullarının elverdiği ölçüde dikkatli bir şekilde bunu yapmak istiyoruz” dedi. İhtiyat akçesinin Hazine’ye aktarıp aktarılmadığına ilişkin de Uysal, “Buradan gelecek tutarın yarıya yakın kısmı şu anda Hazine hesaplarına geçmiş bulunuyor. Burada enflasyonist etki konusunda bazı endişeler var. Mevcut parasal duruşumuz ve sıkılığımız buradan gelecek negatif etkiyi telafi edebilecek” dedi.

FED’DEN 0.25’LİK İNDİRİM

ABD Merkez Bankası (Fed), politika faiz oranını 25 baz puan indirerek yüzde 2.00 – 2.25 aralığına çekti. 11 yıl sonra ilk kez faiz indirimine giden bankanın Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) tutanaklarında ABD’de istihdam piyasasının güçlü seyretmeye devam ettiği ve ekonomik aktivitenin ılımlı bir seviyede olduğu belirtildi. Tutanaklarda komitenin büyümeyi maksimum seviyede artırmayı ve fiyat istikrarını sağlamayı hedeflediği belirtilirken, “Küresel gelişmeler, ekonomik görünüme ilişkin göstergelerin ve yumuşayan enflasyon baskılarının ışığında komite faiz oranını yüzde 2.00 - yüzde 2.25 aralığına düşürmeye karar verdi” ifadelerine yer verildi. Fed Başkanı Jerome Powell da basın toplantısında 25 baz puan faiz indirimi kararı aldıklarını ve bunun aşağı yönlü risklerin önlenmesi için yapıldığın ifade etti. ABD’nin ekonomik görünümünün olumlu olduğunu, faiz indiriminin, uzun dönemli bir indirim döngüsünün başlangıcı olmadığını kaydeden Powell “Küresel anlamda zayıflıklar vardı. İstekler zaten hemen hemen sürdürülebilir enflasyon hedefimize gitmesi ve ABD halkının çıkarları için yapılmıştır. Zaten bu faiz indiriminin önümüzdeki dönemde yaptırımları da olacaktır” dedi.

Neşe Karanfil
Neşe Karanfil
nkaranfil@hurriyet.com.tr
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