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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
DHA
29.04.2019 - 11:58, Son Güncelleme:

Kapasite sorunu bitti! Dev hava yolu şirketleri İstanbul'da sıraya girdi

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Kapasite sorunu bitti! Dev hava yolu şirketleri İstanbul'da sıraya girdi

İstanbul Havalimanı'nın açılmasıyla birlikte kapasite sorununun bitmesi, yabancı hava yolu şirketlerinin bir biri ardına İstanbul'a tarifeli uçuşlara başlamasının önünü açtı.

Bunun yanı sıra, halen İstanbul'a uçan hava yolu şirketleri de, mevcut hatları dışında başka noktalardan da sefer yapmak için girişimlere başladı.

Son olarak Çinin önemli hava yolu şirketlerinden biri olan Sichuan Havayolları da yarından itibaren Çengdudan İstanbul'a uçuşlara başlıyor.

Dünyanın önde gelen hava yolu şirketleri de dahil birçok yabancı hava yolu şirketi İstanbul'a uçuş yapmak için görüşmelerde bulunuyor. Japon hava yolu şirketi All Nippon Airways (ANA) Tokyodan, Çinli Lucky Air de Kunming kentinden İstanbul'a uçuşlar için girişimlerde bulunuyor.

İstanbul'a sefer yapacak bir diğer yabancı hava yolu şirketi de Dammam'dan sefer düzenleyecek Saudi Gulf Airlines olacak.

YENİ NOKTALARDAN DA UÇMAK İÇİN DE GİRİŞİMLERDE BULUNUYORLAR

Yabancı hava yolu şirketleri arasında İstanbul'a uçanlar ise mevcut hatlar dışında başka noktalardan da uçmak adına girişimlerini hızlandırdı.

China Southern Havayoları yeniden başladığı Pekin dışında Wuhan'dan Haziran ayından itibaren uçacak. İstanbul Havalimanı'na ikinci bir Çin şirketi daha yarından itibaren uçmaya başlıyor.

China Southern Havayolları'nın Pekin'den İstanbul'a uçması sonrası Çinin en büyük hava yolu şirketlerinden biri daha İstanbul'a yarından itibaren uçacak.

Çin'in pandalarıyla ünlü kenti Çengdu'dan Sichuan Havayolları'nın, İstanbul'a tarifeli seferleri yarın başlıyor. Filosunda bulunan 150 uçak ile 94 noktaya uçuşlar yapan Çin şirketinin İstanbul'a ilk uçuşunda da yoğun yolcu talebi aldı.

İstanbul'a Salı, Perşembe ve Cumartesi günleri uçacak olan Sichuan Havayolları seferlerini Airbus 330 tipi uçakla yapacak.

Çin'den yeni havayolları ve yeni noktaların İstanbul'a uçuş yapmasıyla Çinli turist sayısının da yılda 500 bine çıkması bekleniyor.

İstanbul Havalimanı metro hattındaki çalışmalar havadan görüntülendi
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