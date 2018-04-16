Kapanan mağazalar için yeni model...
BMD Başkanı Sinan Öncel, kapanan mağazalardan dolayı kan kaybeden alışveriş caddeleriyle ilgili bir çalışma yaptıklarını söyledi. Öncel, "Mal sahipleriyle marka sahipleri bir araya gelip buna çözüm bulacağız" dedi
Sabah'ın haberine göre Yüksek kiralar yüzünden boşalan alışveriş caddelerindeki mağazalar için Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) harekete geçti.
Dernek yönetimi Alkaş Yönetim Kurulu Başkanı Avi Alkaş danışmanlığında ilk etapta Nişantaşı Abdi İpekçi Caddesi'ndeki kapalı mağazaların mal sahipleriyle marka temsilcilerini bir araya getirip bir uzlaşı modeli geliştirecek.
"EKONOMİYE ZARAR"
BMD Başkanı Sinan Öncel, "Bazı mal sahipleri dükkânını daha yüksekten kiraya vermek için aylarca kiralamıyor. Ama bu bütün caddedeki mağazalara zarar veriyor. Biz belediyelerle de görüşüyoruz. Dükkânını 3 aydan fazla kiralamayan mal sahipleri için bir yaptırım uygulansın. Mesela stopaj bunlardan biri olabilir. En azından itici bir güç olsun. Çünkü bu durum hem sektöre hem de ekonomiye zarar veriyor" diye konuştu. Proje Nişantaşı'nda verimli olursa aynı model Bağdat ve İstiklal caddelerinde de uygulanacak.
100 METREKARE, 40 BİN DOLAR
Alışveriş caddelerindeki kentsel dönüşümle birlikte kiralar artırılması cadde üzerindeki mağazalar, restoranlar ve bankalar birer birer kapanmasına neden oldu. 100 metrekarelik bir mağazanın 30-40 bin dolara kiralandığı caddeler boş dükkânlarla dolu hale geldi. Bağdat ve İstiklal caddelerine Nişantaşı da eklenince markalar çözümü uzlaşıda buldu.
GEÇEN YILKİ RAKAMLAR
JLL Türkiye’nin ‘Perakende Caddeleri’ raporunda geçen yılın ilk çeyreğinde İstiklal Caddesi’ndeki boş dükkan sayısının 32, Bağdat Caddesi’nde 51, Nişantaşı’nda ise 25 olarak hesaplanmıştı. 2016'nın ilk çeyreğinde ise bu rakam Bağdat Caddesi için 8 olarak kayıtlara geçmişti.
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