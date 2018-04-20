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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
AA
20.04.2018 - 20:05, Son Güncelleme:

KAP'a bildirildi: Dev yatırım bankasından devri tamamlandı

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KAP'a bildirildi: Dev yatırım bankasından devri tamamlandı

Goldman Sachs'ın Aksa Enerji'deki yüzde 16,62 oranındaki paylarının sahipliğinin Kazancı Holding'e devri tamamlandı.

Aksa Enerji'nin Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamasında, Aksa Enerji'nin ana hissedarı Kazancı Holding mülkiyetinde bulunan şirket paylarının teminat olarak gösterilerek kullandığı sendikasyon kredisi ve bu çerçevede Goldman Sachs International (GSI) ile yapılan işlemlerin daha önce kamuya duyurulduğu hatırlatıldı.

GOLDMAN SACHS'IN PAYI

Goldman Sachs'ın Aksa Enerji'deki yüzde 16,62 oranındaki paylarının sahipliği Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun iznini müteakiben Kazancı Holding'e geçtiği belirtilen açıklamada, hisse başı 2,9437229 dolar ve toplamda 300 milyon dolar tutar karşılığında 101 milyon 911 bin 765 adet hissenin Kazancı Holding tarafından GSI'dan geri satın alındığı bildirildi.

HOLDİNG'E DEVREDİLMİŞTİR

Açıklamada, "6 Nisan 2012 tarihinde yapılan KAP açıklamasında ve ilgili diğer özel durum açıklamalarında kamuya duyurulduğu üzere, Kazancı Holding tarafından GSI'ya yapılması gereken 300 milyon dolar tutarındaki ödeme, ilgili tarihte sağlanan nakit teminat karşılığında, GSI tarafından tahsil edilmiş ve GSI tarafından 101 milyon 911 bin 765 adet hisse Kazancı Holding'e devredilmiştir." ifadelerine yer verildi.

Bu çerçevede geri alımla ilgili anlaşma hükümleri uyarınca tarafların belirtilen yükümlülüklerine ek herhangi bir yükümlülüğü bulunmadığı kaydedilen açıklamada, "Kazancı Holding'in geri aldığı şirketimizin yüzde 16,62 oranındaki hissesi, Kazancı Holding'in almış olduğu ve duyurusu 3 Ağustos 2016'da yapılmış olan yeni krediye ilave teminat olması için Teminat Temsilcisi Türkiye İş Bankası'na Kazancı Holding tarafından rehin edilmiştir." denildi. 

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