Kantin karıştı, soruşturma başladı

7 ay kadar süren inceleme sonrası görevlendirilen müfettiş hazırladığı raporun bir nüshasını İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına gönderdi. Raporda, Oda

Başkanı Vahap Osmanoğlu’na yönelik “Zimmet”, “Görevi Kötüye Kullanma” “Resmi Evrakta Sahtecilik” gibi suçlamalar yer alırken, Osmanoğlu hazırlanan raporun yanlı olduğunu ve savcılık soruşturmasının sürdüğünü kaydetti.

İşte Başmüfettiş Kadir Özkaya imzasının taşıyan rapora giren tespitler:

*Başkan Vahap Osmanoğlu, odaya ait araçla özellikle hafta sonları Silivri’deki yazlığına ve Balıkesir Güre’deki devre mülküne gitti. Karayolları Genel Müdürlüğü’nden alınan OGS geçiş raporları dosyaya girdi.

* Oda araçlarına kesilen trafik cezaları da oda tarafından ödendi. Oysa bu cezalar, araçları kullanan kişilerden tahsil edilmesi gerekirdi. Oda yöneticilerin hukuku sorumluğu bulunuyor.

*TESK tarafından odaya gönderilen bin 869 adet gelir makbuzu odada bulunamadı. Bu makbuzlar muhasebe kayıtlarına da işlenmedi. Kayıp olan bu makbuzların, zimmete geçirilme şeklindeki bir eylemde kullanılıp kullanılmadığı tespit edilemedi.

*Odaya ciro edilmiş 9 bin liralık iki çekle yüzlerce kilo bakliyat alındı. Bu bakliyatların ilçe milli eğitim müdürlüğüne gönderildiği belirtiliyor. Ancak bu işleme ilişkin herhangi bir teslim belgesi bulunamadı. Faturalarda ise teslim alanın bilgileri yok. Yardımdan yönetimin haberi yok.

*Oda başkanını imzasıyla tüm kantinciler sigortalatırıldı. Ancak yönetimin onayı yok. Yapılan bu işlem sonrasında esnafın bir bölümü prim borçlarını ödemedi. Sigorta şirketi de odaya karşı icra takibi yaptı ve mahkeme kararı ile 307 bin 473 lira tahsil etti. Bu durum, görevde yetkinin aşılması anlamına geliyor. Oda zarara uğratıldı. Başkanın, hem cezai hem hukuki sorumluluğu var.

*Odaya üye bini aşkın üyeden anaokulu yapımı için senet alındı. Her bir senet 1000 TL tutarında. Bu senetlerin yüzde 10’u kayda girdi; kalan kısmı kayıtlarda bulunmuyor. Kayıtlara göre bu senetlerden 58 bin 585 TL tahsil edildi. Oda başkanı, söz konusu senetlerden 500-600 tanesini yırtarak imha ettiğini beyan ediyor. Ancak bu senetlerin gerçekten imha edilip edilmediği bilinmiyor. Bu senetler sonradan işleme konulmuş olabilir.

*Oda, 2015 yılında gala gecesi düzenledi ve bin 614 davetiye satıldı. Yapılan satış sonrası elde edilen 280 bin 245 liradan 140 bin lirası odanın kasasına girdi. 135 bin 240 lira ise kayıtlara girmedi. Söz konusu para kayıtlara geçirilmeden zimmete geçirildi. 2010 yılındaki birlik ve beraberlik gecesinde de, satılan davetiyeler ile kayıtlara girenler arasında fark var.



OSMANOĞLU: RAPOR YANLI

2002’de kurulan odanın kurucu başkanı olan Vahap Osmanoğlu ise, rapora konu olan kendisi ile ilgili suçlamaları kabul etmedi. Raporun yanlı olduğunu savunan Osmanoğlu, müfettişe 12 saat aralıksız ifade verdiğini, savcılık soruşturmasının ise sürdüğünü söyledi. Osmanoğlu, Silivri ve Balıkesir’e üyelerin işleri nedeni ile gittiğini savundu. Osmanoğlu, 7/24 esasına göre çalıştıklarını bu nedenle hafta sonları da üyeleri ziyaret ettiklerini öne sürdü. Osmanoğlu, alınan bakliyatların kumanya olarak ilçe milli eğitim müdürlüğüne gönderildiğini söyledi. Kayıp herhangi bir makbuz olmadığını belirten Osmanoğlu, üyelerden aldıkları senetlerden tahsil edemediklerini ise yırttığını belirtti. Osmanoğlu, üyelerin sigorta işlemi sürecinde ödemek durumunda kaldıkları 307 bin liranın yarıya yakınını şahsen ödediğini iddia etti. Osmanoğlu, hakkındaki iddialara rağmen geçen Şubat ayındaki genel kurulda yeniden oda başkanı olarak seçildiğini belirterek rapora ilişkin “Belli ki bizi yemeğe geldiler ama başaramadılar. Bu bir FETÖ operasyonuydu” dedi.