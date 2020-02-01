Kanal İstanbul'un internet sitesi açıldı

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Kanal İstanbul'a ilişkin tweet attı. 2011 yılından bu yana gündemde olan ve inşası için son aşamaya gelinen Kanal İstanbul'la ilgili tüm detaylara www.kanalistanbul.gov.tr adresinden erişilebilecek.

"Boğaz nefes alacak, Türkiye kazanacak." tweetini atan Altun "Tecessüs sahiplerini sitemize bekliyoruz." açıklamasında bulundu.

ALTUN'UN TWEETİ ŞÖYLE:





Boğaz nefes alacak, Türkiye kazanacak.



Kanal İstanbul projesine ilişkin proje detaylarını ve tüm soruların yanıtlarını içeren https://t.co/Kl0Xs2PAsT internet sitesini yayına açtık.



Tecessüs sahiplerini sitemize bekliyoruz.



Hayırlı, uğurlu olsun 😊 — Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) February 1, 2020

PROJENİN LOKASYONU

Kanal Koridorunun yaklaşık 6.149 metrelik kısmı İstanbul ili, Küçükçekmece ilçesi sınırları içerisinde, yaklaşık 3.189 metrelik kısmı İstanbul ili, Avcılar ilçesi sınırları içerisinde, yaklaşık 6.061 metrelik kısmı İstanbul ili, Başakşehir ilçesi sınırları içerisinde ve kalan yaklaşık 27.383 metrelik kısmı ise İstanbul ili, Arnavutköy ilçesi sınırları içerisinde yer alıyor.



KANAL İSTANBUL'UN AMACI

İnternet sitesinde yer alan bilgilere göre Kanal İstanbul Projesi'nin amacı,

İstanbul Boğazı'nın tarihsel dokusunun korunması ve güvenliğinin sağlanması,

İstanbul Boğazı’nın trafik yükünün hafifletilmesi,

İstanbul Boğazı’nın trafik güvenliğinin sağlanması,

Seyir emniyetinin sağlanması,

Yeni bir uluslararası su yolu ve yatay mimariye dayalı modern bir yerleşim alanı oluşturulması olarak öne çıktı.

PROJEYE ENTEGRE YAPILAR İNŞA EDİLECEK



Küçükçekmece Yat Limanı, Konteyner Limanları, Rekreasyon Alanı, Lojistik Merkezleri inşa edilecek. Proje kapsamında tesis edilecek yapılardan;

Küçükçekmece Yat Limanı: İstanbul ili, Küçükçekmece ilçesi sınırları içerisinde,



Marmara Konteyner Limanı: İstanbul ili, Küçükçekmece ilçesi kıyı şeridinde Kanal güzergahının Marmara Denizi girişinin batısında,



Karadeniz Konteyner Limanı: İstanbul ili, Arnavutköy ilçesinin Karadeniz’e olan kıyı şeridinde,



Karadeniz Rekreasyon Alanı: İstanbul ili, Kanal güzergahının Karadeniz girişinin batısında ve Karadeniz Lojistik Merkezi: İstanbul ili, Kanal güzergahının Karadeniz girişinin doğusunda yer alacak.



Kanal İstanbul'un işletme aşamasında fonksiyonlarını sağlıklı olarak yerine getirebilmesi için bazı ek tesisler ve yapılar da hayata geçirilecek. Bu ek tesisler ve yapılar:

Karadeniz ve Marmara Denizi Giriş Bölgesindeki Dalgakıranlar, Acil Bağlama Alanları ve Demirleme Alanları, Römorkör Bağlanma Alanları, Deniz Fenerleri, Bakım İstasyonları ve İşletme Binaları, VTS (Gemi Trafik Sistemi), Seyir Yardımcıları olacak.

45 KİLOMETRE UZUNLUĞUNDA

Kanalın uzunluğu yaklaşık 45 km, taban genişliği 275 metre ve derinliği 20,75 metre olacağı açıklandı.

DÖNÜŞÜMLÜ OLARAK ÇALIŞACAK

Kanal İstanbul Projesi kapsamında trafik simülasyonu ve işletme prensibinin belirlenmesi çalışmaları sonucunda, İstanbul Boğazı’nda olduğu gibi, Kanal İstanbul için de tek yönlü işletme prensibine karar verildi. Buna göre 12 saat Kuzey, 12 saat Güney yönlü kullanım sağlanacak.

DEPREMİ TETİKLEMESİ MÜMKÜN DEĞİL

İnternet sitesinde yer alan bilgilere göre 20,75 metre derinliğinde sığ bir inşaatın, yüzlerce kilometre kalınlığındaki kütleleri tetiklemesinin mümkün olmadığı belirtildi. Ayrıca "İnsan eliyle yapılan hiçbir proje (metrolar, köprüler, derin bodrumları olan alışveriş merkezleri vb.) bundan farklı değildir." açıklaması da sitede yer aldı.

TARİHİ ALANLAR KORUNACAK

Tarihi, doğal, kültürel kimliği yansıtan ve tarihsel geçmişten gelerek günümüze ulaşan sit alanları, koruma–kullanma dengesi ilkesi benimsenerek, arkeolojik park alanlarının korunacağı açıklandı.

Korunacak alanlar şöyle:

Küçükçekmece İç Dış Kumsal Arkeolojik ve Doğal Sit Alanı (Avcılar Küçükçekmece)

Küçükçekmece Gölü ve Çevresi 1. ve 3. Derece Arkeolojik Sit Alanları (Avcılar-Başakşehir)

Resneli Çiftliği Arkeolojik ve Tarihi Sit Alanı (Başakşehir)

Filiboz Viranlığı 1. Derece Arkeolojik Sit Alanı (Arnavutköy)

Spradon 1. ve 3. Derece Arkeolojik Sit Alanları (Avcılar)

Region 1. ve 2. Derece Arkeolojik Sit Alanları (Küçükçekmece)

Yarımburgaz Mağarası 1. Derece Arkeolojik Sit Alanı (Başakşehir)

7 YILDA TAMAMLANACAK

İhale sürecinin ardından kanal inşaatı öncesi hazırlık çalışmaları yaklaşık 1,5 yıl sürecek. Kanal inşaatının ise 5,5 yıl sürmesi öngörülüyor. Projenin tamamlanma süresi 7 yıl olarak planlandı.

OTOYOLLAR KAPANMAYACAK

Kanal İstanbul inşaatı sırasında TEM ve E-5 trafiğe kapanmayacağı açıklandı. Kanal İstanbul hafriyatının İstanbul trafiğine etkisi olmayacağı, kazıdan çıkan malzemelerin Kanal boyunca kendi çalışma koridoru içinde teşkil edilecek yollar kullanılarak Karadeniz’de belirlenen dolgu alanlarına nakledileceği ve bunun için de şehir içi yollar ve çevre yollarının kullanılmasının söz konusu olmadığı belirtildi.

DÜNYADAKİ ÖRNEKLERİ