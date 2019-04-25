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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
Eray GÖRGÜLÜ/ANKARA
25.04.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Kanal İstanbul’da geri adım yok

Eray GÖRGÜLÜ
Eray GÖRGÜLÜ
egorgulu@hurriyet.com.tr
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Eray GÖRGÜLÜ
Eray GÖRGÜLÜ
egorgulu@hurriyet.com.tr
Kanal İstanbul’da geri adım yok

ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Kanal İstanbul’u “kaos ve israf projesi” diye niteleyen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na yanıt verdi.

Kanal İstanbul projesinde hiçbir aksama olmayacağını belirten Kurum, “Hiçbir geri adım yok. Cumhurbaşkanının açıkladığı manifesto çerçevesinde yapacağız” dedi. TBMM’deki 23 Nisan resepsiyonunda gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bakan Kurum, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun Kanal İstanbul projesine yönelik sözleri hatırlatılınca şunları söyledi:
“Kanal İstanbul projesinde hiçbir aksama olmaz. Cumhurbaşkanının açıkladığı manifesto çerçevesinde 11 maddenin 7’si bizim bakanlığımız ile alakalı. Bakanlığımızı ilgilendiren bütün işleri kararlı şekilde yürüteceğiz. Büyükşehir Belediyesinin olmadığı yerde de ilgili bakanlıklarımız ilçe belediyeleri ile gerekli bütün desteği sağlayacaktır. Bu manifestodaki projeleri kentsel dönüşüm, ulaşım, çevre, millet bahçesi, atık su tesisi gibi şehri 50-100 yıl planlayacak bütün projeleri hazırlayacağız. Bu çerçevede hızlı şekilde beş yıllık planlar hazırlayacağız. (Kanal İstanbul) O plan çerçevesinde yapacağız. Hiçbir geri adım yok.”

SIFIR ATIK YÖNETMELİĞİ

Poşetlerin ücretli hale getirilmesinden sonra poşet kullanımında yüzde 75’e varan bir azalma olduğunu kaydeden Kurum, “Uygulama, sıfır atık projesinin bir ayağı. Sıfır atık yönetmeliğini de haziran ayında çıkaracağız. Bu yönetmelikle birlikte bizim ikili sistem dediğimiz sisteme geçeceğiz” dedi.

Eray GÖRGÜLÜ
Eray GÖRGÜLÜ
egorgulu@hurriyet.com.tr
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