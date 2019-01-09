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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
İHA
09.01.2019 - 16:50, Son Güncelleme:

Kamudan ilk üyelik Ticaret Bakanlığı’ndan

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Kamudan ilk üyelik Ticaret Bakanlığı’ndan

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Bakanlık olarak blokzincir konusunda kamuda çok önemli bir vazife üstleniyor ve bu konunun öncülerinden biri oluyoruz. Çalışmalarımızı tamamlayarak konuyla ilgili bakanlıklar nezdinde resmi olarak ilk birimimizi kurmuş bulunuyoruz. Ticaret Bakanlığı olarak Blockchain Türkiye Platformu'nun kamudan ilk üyesi olma mutluluğunu yaşıyoruz" dedi.

TİCARET Bakanı Ruhsar Pekcan, Ticaret Bakanlığı ve Blokchain Türkiye tarafından ortaklaşa düzenlenen "Kamuda Blokzincir Konferansı"na katıldı. Bakanlıkta düzenlenen konferansta konuşan Bakan Pekcan, küresel ölçekte büyük değişimlerin ve gelişmelerin yaşandığı bir süreçten geçildiğini belirterek, blokzincirin de bunlardan biri olduğunu söyledi. Bakanlık olarak küresel ölçekteki son gelişmeleri ve teknolojileri yakından takip ettiklerini ve hızlı bir şekilde politika yapım süreçlerine entegre etmeye çalıştıklarını dile getiren Pekcan, değişen trendlerle birlikte oyunun birçok kuralının yeniden yazıldığı bu dönemde proaktif bir yaklaşımla söz sahibi olmayı hedeflediklerini aktardı. Bir süre önce Türkiye'nin ilk Davranışsal Kamu Politikaları Ünitesini kurduklarını anımsatan Pekcan, "Bugün burada önemli bir girişimin ilk adımlarını atıyoruz. Bakanlık olarak blokzincir konusunda kamuda çok önemli bir vazife üstleniyor ve bu konunun öncülerinden biri oluyoruz. Çalışmalarımızı tamamlayarak konuyla ilgili bakanlıklar nezdinde resmi olarak ilk birimimizi kurmuş bulunuyoruz. Bu konuda bizlere düşen en büyük görev, ilk olarak bu teknolojinin vadettiği değerin farkında olmak, sahada firmalarımızın faydalanacağı çözümlere ilişkin altyapı çalışmalarını gerçekleştirebilmek. Bu sayede mevzuatımızı eski alışkanlıklarımızla değil, yeni teknolojilerin işlenebileceği bir ekosistem oluşturma anlayışıyla tasarlıyoruz. Bizim artık teknoloji olarak özel sektörün gerisinde kalma lüksümüz yok. Biz özel sektörün önünde lokomotifi olmalıyız, onların önünü açmalıyız. Geride kalmıyoruz, kalmayacağız. Özel sektörle diyalog halinde açılan bu yeni alanlara da güvenle yürüyebilecekleri yeni yollar inşa etmek zorundayız. Amacımız blokzincirle değerli çözümler üretmek, iç ve dış ticarette süreçleri kısaltan süreçleri firmalarımızın mevzuat engeline takılmadan gerçekleştirebilmesini sağlamaktır" şeklinde konuştu.

"İLK ÜYESİ OLMA MUTLULUĞUNU YAŞIYORUZ"

Blokzincir konusunun başlı başına bakanlığın özel stratejiler geliştirmesi gereken bir konu olduğunu dile getiren Pekcan, bu teknolojiden maksimum faydayı sağlayabilmek için tüm tarafların aynı istek, azim ve özveriyle sürece dahil olması gerektiğini aktardı. Blokzincir teknolojisinin kullanım alanlarına ilişkin ilk etapta doğrudan ihracat ve ithalat işlemlerini hızlandıracak, bekleme sürelerini büyük ölçüde azaltacak konular üzerinde odaklanmaya karar verdiklerini ifade eden Pekcan, "Bu konularla ilgili önemli çalışmalara imza atmış olan Singapur, ABD, İngiltere gibi ülkelerle de iş birliği çalışmaları yürütüyoruz. Ticaret Bakanlığı olarak Blockchain Türkiye Platformu'nun kamudan ilk üyesi olma mutluluğunu yaşıyoruz" dedi.

Bakan Pekcan ile Blockchain Türkiye Platformu Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Eczacıbaşı arasında konuşmaların ardından iş birliği mutabakat zaptı imzalandı. Pekcan, konferansın ardından sektörün paydaşlarıyla yuvarlak masa toplantısı yaptı.

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