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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
25.01.2019 - 13:54, Son Güncelleme:

Kamu ihalelerinde eşik değerler ve parasal limitler artırıldı

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Kamu ihalelerinde eşik değerler ve parasal limitler artırıldı

Kamu İhale Kanunu'nda belirtilen eşik değerler ve parasal limitler yüzde 33,64 yükseltildi.

Kamu İhale Kanunu'nda belirtilen eşik değerler ve parasal limitler yüzde 33,64 artırıldı. Kamu İhale Kurumunun konuya ilişkin tebliği, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Kamu İhale Kanunu'nda belirtilen eşik değerler ve parasal limitler, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan Aralık 2018 Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi yıllık değişim oranında (yüzde 33,64) yükseltildi.

Kamu iktisadi kuruluşlarıyla iktisadi devlet teşekküllerinden oluşan kamu iktisadi teşebbüslerinin 13 milyon 857 bin 591 lirayı aşmayan mal ve hizmet alımları, ceza ve yasaklama hükümleri hariç Kamu İhale Kanunu'na tabi olmayacak.

Söz konusu değişiklikle kanunun ilgili maddelerinin uygulanmasında yaklaşık maliyet dikkate alınarak kullanılacak eşik değerler, genel bütçeye dahil daireler ve katma bütçeli idarelerin mal ve hizmet alımları için 1 milyon 656 bin 600 lira, kanun kapsamındaki diğer idarelerin mal ve hizmet alımları için 2 milyon 761 bin 7 lira, kanun kapsamındaki idarelerin yapım işleri için 60 milyon 742 bin 537 lira olarak belirlendi.
Tebliğ, 1 Şubat'ta yürürlüğe girecek.

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