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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
HÜLYA GÜLER
14.05.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Kadınsız yönetim kurulu kalmasın

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Kadınsız yönetim kurulu kalmasın

Ekonomik kalkınma hedefleri kapsamında kadınların şirketlerin karar verici pozisyonlarında daha fazla yer almaları amacıyla faaliyet yürüten Yönetim Kurulu’nda Kadın Derneği (YKKD), radarına Anadolu’daki aile şirketlerini de aldı.

2012 yılından bu yana üst düzey kadın yöneticileri yönetim kurullarındaki görevlere hazırlamak üzere gelişim programları uygulayan YKKD, yıl boyunca bir dizi seminer ve konferans ile Anadolu’daki aile şirketlerinden programa hem mentor hem de menti olacak katılımcılar kazanmaya çalışacak. YKKD Başkanı Hande Yaşargil, kadınların karar verici pozisyonlarda olmasının ekonomik ve sosyal faydalarının artık daha fazla farkına varıldığını belirterek, “Kadınların yönetim kadrolarında daha fazla yer almaları konusundaki çabalarla son yıllarda yönetim kurulunda kadın sayısında artış oldu ama hala kat edilecek önemli bir mesafemiz var. Borsa İstanbul’da 400’ün üzerinde şirket var bunların halen 150’sinin yönetim kurulunda kadın üye yok. O sebeple ‘Kadınsız yönetim kurulu kalmasın’ diyerek çıktığımız yolda bir yandan çok büyük kurumların katılımıyla çalışmaya devam ederken, bir yandan da Anadolu’ya açılmaya karar verdik. Onlar gelmiyorsa biz gidelim dedik, sonuçta amacımız kadınsız yönetim kurulu kalmaması” dedi.

KIZ KARDEŞLERE FIRSAT

Daha önceki yıllarda Anadolu’daki şirketleri programa katılımcı olmak üzere davet ettiklerini ancak gerektiği kadar ilgi görmediklerini kaydeden Yaşargil, şöyle konuştu: “Anadolu demek aile şirketi demek. Son dönemde Anadolu’daki şirketler büyüyor ve büyüdükçe yönetim kurulları oluşuyor. Ancak bu yönetim kurullarında ailenin erkek üyeleri kendilerine daha fazla yer bulurken, kadın üyeleri pek akla gelmiyor. Patronlara mesajımız; oğlunuz, erkek kardeşiniz kadar kızınız ve kız kardeşinizi de yönetim kuruluna alın çünkü kadınlar yönetim kuruluna girdiklerinde işlerini çok ciddiye alıyorlar. Daha mükemmelliyetçi oldukları için daha sıkı çalışıyorlar. Ailenizdeki kadınları güçlendirin, onlar da şirketinizi güçlendirsin. Şirket sahipleri ailelerindeki kadınlara yönetime girme fırsatı versinler, biz de o kadınları yönetim kurulundaki görevine hazırlayacağımıza söz veriyoruz.”

KADINLAR YÖNETİME NASIL HAZIRLANIYOR

HALEN şirketlerin yönetim kurulu başkanı, üyesi ya da CEO’su pozisyonunda bulunan üst düzey yöneticilerin mentor ve yönetim kurulunda görev alabilecek potansiyele sahip kadın adayların menti olarak yer aldıkları 18 aylık programın sonunda kadın adaylar bir sertifika alıyor. 18 ay süren her dönemde “mentorlar” yeni bir kadın aday ile çalışıp, onların yönetim kuruluna hazırlanmasında önemli rol üstleniyorlar. Adaylar bu sürede iş ve akademik dünyadan tecrübeli isimlerden de farkı konularda eğitim alıyor. İlk iki dönemi tamamlanmış olan programa, ilk dönem 40, ikinci dönem 48 olmak üzere toplam 88 kadın lider ve bir kısmı her iki dönemde de gönüllü destek veren 65 mentor dahil oldu. Toplam 90 kadın liderden 47’si bu programda yer aldığı süre içinde bir ya da daha fazla yönetim kurulu üyeliğine atandı.YKKD şu anda 50 Kadın lider ile Üçüncü Dönemini sürdürdüğü bu özgün programı devam ettirirken, yönetim kurullarında kadın temsil oranının artırılması yönünde iletişim, işbirliği, farkındalık ve bilgi paylaşım platformu olarak çalışmalarını hayata geçirmektedir.

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