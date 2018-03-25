Kadın müşteri oranı yüzde 29’a yükseldi
2017 yılında hem dünyada hem Türkiye’de lüks otomobil sınıfının lideri olan Mercedes, yeni modelleriyle kadın ve genç müşteri sayısını da hızla artırıyor.
Türkiye’de kayıtlı 200 bin Mercedes marka otomobili olan müşterilerinin olduğunu kaydeden Mercedes-Benz Türk Otomobil Grubu İcra Kurulu Üyesi Şükrü Bekdikhan, “ Ürün portföyündeki yenilikler ve farklı alanlardaki sponsorluklarımız (Fashion Week, Zorlu PSM) ile son 5 yılda otomobil kadın müşteri oranımız yüzde 17’den 29’a çıktı. Yani satılan her 100 Mercedes otomobilin 29’unu kadınlar kullanıyor. Yine son beş yılda 25 yaş altı müşteri oranını yüzde 5, 25-35 yaş arası müşteri oranını yüzde 9 artırdık. Gençleşen müşteri profili doğrultusunda satış kanalları ve kampanyalar konusunda da farklılaşmaya gittik” dedi.
ÇALIŞANLAR DA KADIN
Son 2 yıldır Türkiye’de lider olduklarını ve bu başarının arkasında 77 kişilik bir ekip çalışmasının olduğunu belirterek şöyle konuştu: “Gururla söylemek isterim ki otomotiv sektöründe kadın istihdamına önem veren ve bu konuda öncü şirketlerden biri olarak Mercedes-Benz Türk Otomobil Grubu’nda çalışanlarımızın yüzde 50’sini kadınlar oluşturuyor. Cinsiyet eşitliğine dayalı kurum kültürünü önemsiyor ve bu yönde çalışmalarımızı sürdürüyoruz.”
İLK ELEKTRİKLİ VE HİBRİT GELİYOR
Mayıs ayında yeni A Serisi ve yenilenen CLS’yi, haziran ayında yeni G Serisi ve S Serisi Cabriolet’i, ağustos ayında yenilenen C-Serisi Sedan, Coupe, Cabriolet ve Estate’yi satışa sunacaklarını söyleyen Bekdikhan, “Aralık ayında ise merakla beklenen yeni A Serisi Sedan’ı Türkiye’ye getireceğiz. Bu yıl tam bir yıldızlar geçidi yaşanacak. Yenilenen modellerin yanı sıra bu yıl ilk kez Türkiye’ye elektrikli ve hibrit otomobil getirerek Türkiye pazarında yeni segmentlere giriş yapıyoruz. Yılın ikinci yarısında satışa sunulmaya başlanacak elektrikli smart ve GLC Plug-in Hybrid modelleri ile Mercedes-Benz Türk, şehir içi otomobil kullanımının ideal alternatiflerini müşterilerinin beğenisine sunacak. Bu karar tabii ki öncesinde bayilerde gerekli servis altyapı çalışmalarını ve elektrik dolum istasyonlarının kurulumunu gerektirdi. 2018 yılı itibarıyla giriş yaptığımız hibrit ve elektrikli otomobil segmenti için uygulanan özel tüketim vergisi teşvikinin arttırılmasını ve daha çevreci, daha az tüketen modellerin yaygınlaşmasının sağlanmasını diliyorum” dedi.
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