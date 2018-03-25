Kadın müşteri oranı yüzde 29’a yükseldi

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Ekonomi
25.03.2018 - 21:17, Son Güncelleme:

Kadın müşteri oranı yüzde 29’a yükseldi

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Kadın müşteri oranı yüzde 29’a yükseldi

2017 yılında hem dünyada hem Türkiye’de lüks otomobil sınıfının lideri olan Mercedes, yeni modelleriyle kadın ve genç müşteri sayısını da hızla artırıyor.

Türkiye’de kayıtlı 200 bin Mercedes marka otomobili olan müşterilerinin olduğunu kaydeden Mercedes-Benz Türk Otomobil Grubu İcra Kurulu Üyesi Şükrü Bekdikhan, “ Ürün portföyündeki yenilikler ve farklı alanlardaki sponsorluklarımız (Fashion Week, Zorlu PSM) ile son 5 yılda otomobil kadın müşteri oranımız yüzde 17’den 29’a çıktı. Yani satılan her 100 Mercedes otomobilin 29’unu kadınlar kullanıyor. Yine son beş yılda 25 yaş altı müşteri oranını yüzde 5, 25-35 yaş arası müşteri oranını yüzde 9 artırdık. Gençleşen müşteri profili doğrultusunda satış kanalları ve kampanyalar konusunda da farklılaşmaya gittik” dedi.

ÇALIŞANLAR DA KADIN

Son 2 yıldır Türkiye’de lider olduklarını ve bu başarının arkasında 77 kişilik bir ekip çalışmasının olduğunu belirterek şöyle konuştu: “Gururla söylemek isterim ki otomotiv sektöründe kadın istihdamına önem veren ve bu konuda öncü şirketlerden biri olarak Mercedes-Benz Türk Otomobil Grubu’nda çalışanlarımızın yüzde 50’sini kadınlar oluşturuyor. Cinsiyet eşitliğine dayalı kurum kültürünü önemsiyor ve bu yönde çalışmalarımızı sürdürüyoruz.”

Kadın müşteri oranı yüzde 29’a yükseldi

İLK ELEKTRİKLİ VE HİBRİT GELİYOR

Mayıs ayında yeni A Serisi ve yenilenen CLS’yi, haziran ayında yeni G Serisi ve S Serisi Cabriolet’i, ağustos ayında yenilenen C-Serisi Sedan, Coupe, Cabriolet ve Estate’yi satışa sunacaklarını söyleyen Bekdikhan, “Aralık ayında ise merakla beklenen yeni A Serisi Sedan’ı Türkiye’ye getireceğiz. Bu yıl tam bir yıldızlar geçidi yaşanacak. Yenilenen modellerin yanı sıra bu yıl ilk kez Türkiye’ye elektrikli ve hibrit otomobil getirerek Türkiye pazarında yeni segmentlere giriş yapıyoruz. Yılın ikinci yarısında satışa sunulmaya başlanacak elektrikli smart ve GLC Plug-in Hybrid modelleri ile Mercedes-Benz Türk, şehir içi otomobil kullanımının ideal alternatiflerini müşterilerinin beğenisine sunacak. Bu karar tabii ki öncesinde bayilerde gerekli servis altyapı çalışmalarını ve elektrik dolum istasyonlarının kurulumunu gerektirdi. 2018 yılı itibarıyla giriş yaptığımız hibrit ve elektrikli otomobil segmenti için uygulanan özel tüketim vergisi teşvikinin arttırılmasını ve daha çevreci, daha az tüketen modellerin yaygınlaşmasının sağlanmasını diliyorum” dedi.

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