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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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HaberlerEkonomi HaberleriKaçak villalar, oteller, fabrikalar, fazladan çıkılan katlar da barışa dahil
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Ekonomi
Aysel ALP/ANKARA
02.05.2018 - 21:21, Son Güncelleme:

Kaçak villalar, oteller, fabrikalar, fazladan çıkılan katlar da barışa dahil

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Kaçak villalar, oteller, fabrikalar, fazladan çıkılan katlar da barışa dahil

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, imar barışıyla ilgili tasarıya istisnasi bir hüküm koymadıklarını belirterek, “Yapının durumuna göre parasını yatıran herkes yararlanabilecek” yanıtını verdi. Bu açıklama Ebru Gündeş ile Rıza Zarrab’ın İstanbul Beykoz’daki tarihi yalılarda yaptıkları eklentilerin de barıştan yararlanıp yıkılmayacağını ortaya koydu.

ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşmelerine başlanacak olan torba tasarı içinde yer alan imar barışının ayrıntılarını bir basın toplantısıyla anlattı.

Gazetecilerin, “Hazine arazisine, Boğaza, kıyıya, ormana, meraya, tarlaya yapılan binalar ya da İstanbul Avcılar’da 5 kat izni verilen yerde 8 kat bina yapan da getirdiğiniz düzenlemeden yararlanabilecek mi” sorusuna Özhaseki, “Ruhsata eklemeler genelde 50,60, 70, 80’li yıllarda yapılmış. Sosyal devletin amacı vatandaşına ev yapabileceği ortamı sağlamaktır. Aksi halde şimdiki durumla karşılaşırsınız. Evet, imar durumunun üzerindeki artı 2-3 katı veya her ne yapmışsa ödemesini yaparak yapı kayıt belgesi alabilecek. Orman, kıyı, mera, Boğaziçi’ne istisna getirmiyoruz. Tasarıya istisna maddesi koymadık. Komisyonda koyarlar mı bilmiyorum. Parasını yatıran herkes yararlanabilecek. Ama saydığınız şekildeki imara aykırılıklar herhalde on binde birdir” cevabını verdi.

Bu durumda Ebru Gündeş ile Rıza Zarrab’ın İstanbul Beykoz’daki tarihi yalılarında yaptıkları eklentiler de yıkılmayacak. İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi, bu eklentilerin yıkılması için geçen aralık ayında karar almıştı. Yine Ege, Akdeniz, Karadeniz gibi kıyılarda, orman alanlarında yapılan konut, restoran, dükkan gibi ruhsatsız ve kaçak binalar da sahiplerinin başvurması halinde getirien düzenlemeden yararlanabilecek.

HAZİNE’YE 50 MİLYAR
Özhaseki, Türkiye’nin 1950’lerden başlayarak nüfus artışı ve hızlı göçe bağlı olarak imar sorunları yaşandığını savundu. Türkiye genelinde 26 milyon bağımsız yapının 13 ila 15 milyonunun bir şekilde devletle ihtilaflı olduğunu anlatan Özhaseki, bu sorunu çözmek için yapılacak barışın devlete katkısının 40-50 milyar liradan aşağı olmayacağını söyledi. Özhaseki, bu paranın kentsel dönüşüm ve depreme hazırlık için kullanılmak üzere belediyelere sıfır faizle kullandırılacağını anlattı. Özhaseki, böylece yılda 500 bin binanın dönüştürülerek, ekonomiye 100-150 milyar liralık katkı sağlayacağını vurguladı.

Kaçak villalar, oteller, fabrikalar, fazladan çıkılan katlar da barışa dahil

Organize sanayi bölgesinde olmayıp şehir çeperlerinde yapılan fabrikalarda binlerce işçi çalıştığını, ama bunların da iskan alamadıkları için kaçak duruma düştüklerini belirten Özhaseki, “Fabrika iskanı olmadığı için sahibi banka kredisi kullanamıyor. Vatandaş konutunun iskanı olmadığı için kredi çekemiyor. Belediye orası arsa göründüğü için emlak vergisini düşük topluyor. Artık buna bir son verilmeliydi. Şimdi vatandaş devletle barışıyor, helalleşiyor. Elektrik, su, telefonu bağlanıyor. Ayrıca Hazine arazisi en uygun bedelle vatandaşa satılıyor. Hem hazine kazanıyor hem de vatandaş bankalardan kredi kullanabilir hale geliyor” dedi.

Arsa ve bina bedelinin % 3’ü

TASARIYA göre, belediyenin ilan ettiği emsal emlak değerinin yüzde 3’ü oranında bedel yatırılarak yapı kayıt belgesi alınacak. Bu kaydın ardından belediyeler emlak vergisini arsa üzerinden değil, konut ya da işyeri üzerinden toplayacak. Özhaseki, tasarının 31 Aralık 2017 tarihinden önce yapılan binalar, eklentilerini kapsadığını anlattı. Özhaseki, bu binaların kentsel dönüşümle ya da bireysel olarak yenilenmesi durumunda mevcut imar mevzuatına uygun yapılması gerekeceğini vurguladı. 15 milyon başvurunun alınmasının kolay olmayacağını belirten Özhaseki, bunun için başvuruların il müdürlüklerinin yanı sıra yetkilendirecekleri lisanslı tapu kadastro, yapı denetim firmalarına yapılacağını açıkladı.

Yeni işgallere uydu ile önlem
BAKAN Özhaseki, “Sizin bu açıklamalarınızdan sonra Hazine arazilerine işgaller olursa, kaçak katlar, eklentiler yapılırsa” anımsatması üzerine ise “Ülkedeki yapılar belli. Elimizde uydu fotoğrafları var. Kimsenin bugün itibariyle bir şey çevirme ihtimali yok” yanıtını verdi.

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