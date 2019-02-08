JP Morgan analistinden Bitcoin analizi: Yeniden canlanabilir
Uzun süredir düşüşte olan Bitcoin için JP Morgan Küresel Piyasa Stratejisti Nikolaos Panigirtzoglou bir umudun daha olduğunu söyledi.
JP Morgan Küresel Piyasa Stratejisti Nikolaos Panigirtzoglou, Bitcoin’in (BTC) Wall Street’te yeniden canlanabileceğini söyledi.
Panigirtzoglou, kripto para birimi piyasasının yeni bir pazar olduğunu, kripto para birimi piyasasında şu anda gördüğümüz istikrarın gelecekte kurumsal yatırımcıların daha fazla katılımına zemin hazırladığını söyledi. Bir kabarcık aşamasından geçti ve patladı.
Panigirtzoglou, firmaların piyasadaki istikrar arttıkça ve blok zincirleme teknolojisinin altında yer alan Bitcoin'lerin daha da artmasıyla şifrelemeye yeniden ilgi göstereceğini öngörüyor. Düzenleyicilerin şifreli para biriminin potansiyelini anlamada biraz yavaş kalması nedeniyle bir Bitcoin yeniden dirilişinin yıllarca uzayabileceğini de sözlerine ekledi.
Birçoğu, Wall Street'teki kurumsal yatırımcılardan daha fazla katılımın, özellikle de piyasaların 2018'de bir ayı yılı geçirmesinden sonra, kripto-para birimi alanına çok ihtiyaç duyulan sermayeyi enjekte edeceğini öngördü. Wall Street'in sektöre girişi onlarca trilyon dolar kazandıracak.
Bununla birlikte, geçen yılın sonlarına ait bazı raporlar, Wall Street'in kripto planlarını ertelediğini gösteriyor. Ayı piyasası düşmeye devam ediyor. Aralık ayı sonunda Bloomberg, bankacılık devi Goldman Sachs, çok uluslu finansal hizmetler şirketi Morgan Stanley ve bankacılık şirketleri Citigroup Inc. gibi finans sektörünün öngörülebilir gelecek için kripto ile ilgili projeleri rafa çıkardığını bildirdi.
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