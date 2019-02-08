JP Morgan analistinden Bitcoin analizi: Yeniden canlanabilir

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriJP Morgan analistinden Bitcoin analizi: Yeniden canlanabilir
GeriEkonomi JP Morgan analistinden Bitcoin analizi: Yeniden canlanabilir
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Ekonomi
DHA
08.02.2019 - 13:01, Son Güncelleme:

JP Morgan analistinden Bitcoin analizi: Yeniden canlanabilir

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
JP Morgan analistinden Bitcoin analizi: Yeniden canlanabilir

Uzun süredir düşüşte olan Bitcoin için JP Morgan Küresel Piyasa Stratejisti Nikolaos Panigirtzoglou bir umudun daha olduğunu söyledi.

JP Morgan Küresel Piyasa Stratejisti Nikolaos Panigirtzoglou, Bitcoin’in (BTC) Wall Street’te yeniden canlanabileceğini söyledi. 

Panigirtzoglou, kripto para birimi piyasasının yeni bir pazar olduğunu, kripto para birimi piyasasında şu anda gördüğümüz istikrarın gelecekte kurumsal yatırımcıların daha fazla katılımına zemin hazırladığını söyledi. Bir kabarcık aşamasından geçti ve patladı.

Panigirtzoglou, firmaların piyasadaki istikrar arttıkça ve blok zincirleme teknolojisinin altında yer alan Bitcoin'lerin daha da artmasıyla şifrelemeye yeniden ilgi göstereceğini öngörüyor. Düzenleyicilerin şifreli para biriminin potansiyelini anlamada biraz yavaş kalması nedeniyle bir Bitcoin yeniden dirilişinin yıllarca uzayabileceğini de sözlerine ekledi. 

Birçoğu, Wall Street'teki kurumsal yatırımcılardan daha fazla katılımın, özellikle de piyasaların 2018'de bir ayı yılı geçirmesinden sonra, kripto-para birimi alanına çok ihtiyaç duyulan sermayeyi enjekte edeceğini öngördü. Wall Street'in sektöre girişi onlarca trilyon dolar kazandıracak.

Bununla birlikte, geçen yılın sonlarına ait bazı raporlar, Wall Street'in kripto planlarını ertelediğini gösteriyor. Ayı piyasası düşmeye devam ediyor. Aralık ayı sonunda Bloomberg, bankacılık devi Goldman Sachs, çok uluslu finansal hizmetler şirketi Morgan Stanley ve bankacılık şirketleri Citigroup Inc. gibi finans sektörünün öngörülebilir gelecek için kripto ile ilgili projeleri rafa çıkardığını bildirdi. 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Bakan Kurum: Her ilimize en az bir millet bahçesi yapma hedefiyle yola çıktık

Bakan Pekcan Davos temaslarını değerlendirdi

Almanya’da saksıda gördü, köyünde yetiştirmeye başladı

Gurbetçi olarak geldi! "Made in Turkey" imzasını dünyaya tanıtıyor