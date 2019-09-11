JETCO’nun ikinci dönem imzaları atıldı

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Hollanda ile Türkiye-Hollanda Ortak Ekonomik ve Ticaret Komitesi (JETCO) kapsamında geniş bir çerçevede iş birliği mutabakat zaptı imzaladıklarını belirterek, "Bu konular arasında ikili yatırımlar, standardizasyon, enerji, ulaşım, akıllı ve yeşil şehirler, geri dönüşüm ekonomisi, bilim, yenilikçilik ve kadın girişimciliği önde gelen alanları teşkil ediyor." dedi.



Bakan Pekcan ile Hollanda Dış Ticaret ve Kalkınma İşbirliği Bakanı Sigrid Kaag'ın eş başkanlıklarında, Ticaret Bakanlığı toplantı salonunda "Türkiye-Hollanda Ortak Ekonomik ve Ticaret Komitesi (JETCO) İkinci Dönem Toplantısı ve İmza Töreni" gerçekleştirildi. Pekcan, burada yaptığı konuşmada, Hollanda'nın ticari ve ekonomik açıdan Türkiye'nin en önemli ortaklarından biri olduğunu, bundan sonra da böyle olmaya devam edeceğini söyledi.

Hollanda ile ilişkileri "stratejik ve uzun vadeli" olarak gördüklerini dile getiren Pekcan, ikili ilişkilerin uzun bir durgunluk döneminin ardından gelecek dönemde ivme kazanacağını öngördüklerini bildirdi. Pekcan, Hollanda ile JETCO kapsamında geniş bir çerçevede iş birliği mutabakat zaptı imzaladıklarını belirterek, bu konular arasında ikili yatırımlar, standardizasyon, enerji, ulaşım, akıllı ve yeşil şehirler, geri dönüşüm ekonomisi, bilim, yenilikçilik ve kadın girişimciliğinin önde gelen alanları teşkil ettiğini söyledi.

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) ile bu kurumun Hollandalı muhatabı Hollanda Bilimsel Araştırma Organizasyonunun (NWO) da bilim ve yenilikçilik alanında iş birliği içeren bir niyet mektubu imzaladıklarını ifade eden Pekcan, "Bu niyet mektubu ülkeler arasında bilim, yenilik, teknolojik girişimler konusunda yeni iş birliği olanakları açacaktır." diye konuştu.

Pekcan, Türk ve Hollandalı firmaların katılımıyla yuvarlak masa toplantısı gerçekleştireceklerini ve bu toplantıda özel sektörler arasında olası iş imkanlarının ele alınacağını kaydetti.

HEDEF, 10 MİLYAR DOLARLIK TİCARET

Hollanda ile Türkiye arasındaki ticaret hacminin 8 milyar dolar seviyesinde bulunduğunu dile getiren Pekcan, iki ülkenin potansiyelinin altında olan bu rakamı ilk aşamada 10 milyar dolara çıkarmayı öngördüklerini söyledi. Pekcan, Türk müteahhitlik firmalarının dünyada 9 bin 800 projeyle 124 ülkede 387 milyar dolarlık proje üstlendiklerini, Hollanda'da ise 548 milyon dolarlık projenin hayata geçirildiğini bildirdi.

Hollanda'nın doğrudan yabancı yatırımcılar arasında Türkiye'de en çok yatırımı bulunan ülke konumunda olduğuna dikkati çeken Pekcan, şöyle konuştu:

"İki ülke arasında liman inşaatı ve yönetimi, müteahhitlik, denizcilik, ileri teknoloji tarımı, organik tarım ürünleri, çevre atık yönetimi, kimyasallar, yenilenebilir enerji, lojistik ve sağlık hizmetleri alanında da önemli iş birliği imkanları bulunduğunun altını çizmek isterim. Özellikle bilim, teknoloji ve yenilikçilik alanında bilgi ve deneyim paylaşımının son derece faydalı olacağını öngörüyoruz. Bu bağlamda Hollanda ile yakın iş birliğimizi sürdürmeye karar vermiş bulunuyoruz. Buna ek olarak Hollanda tarafıyla dünyanın önde gelen limanlarından biri olan Rotterdam Limanı'nın lojistik alt yapısıyla ilgili deneyimlerinden faydalanma konusunda isteklerimizi de paylaştık. Sayın Bakan Kaag ile ele aldığımız diğer bir konu Gümrük Birliği anlaşmamızın güncellenmesiydi. Bu sürece biz Türkiye olarak özel önem veriyoruz. Yapılan bütün analizler bu anlaşmaların güncellenmesini hem AB açısından hem Türkiye açısından avantajlı olduğunu göstermektedir. Komisyon Aralık 2016'dan itibaren görüşmelere yeniden başlamak için yetkilendirme beklemektedir. Çok zaman kaybedildiğini düşünüyoruz."

Pekcan, JETCO toplantısında ABD'nin çelik ithalatına uyguladığı önlemleri de ayrıntılarıyla ele aldıklarını belirterek, bu önlemlerin Türkiye'nin çelik ticaretini oldukça olumsuz etkilediğini dile getirdi.

Gelişmelerin çelik sektörünü minimum düzeyde etkileyecek bir çözüm bulmak için müzakerelere ve değerlendirmelere açık olduklarını vurgulayan Pekcan, şunları kaydetti:

"Özel önem verdiğimiz konulardan birisi de ekonomi ve ticari ilişkilerde kadın girişimcilerin teşvik edilmesidir. Yuvarlak masa toplantısında kadın girişimci temsilcilerimiz de yer alacak. Kadınların iş hayatının her alanında aktif olması ilişkilerimize yeni bir ekonomik boyut ve vizyon katacaktır. Sayın bakan ile de bu konuda aynı görüşteyiz. Bu çerçevede kadın girişimcilerin ülkelerimiz arasındaki ekonomik ilişkilerin artırılması ve geliştirilmesi konusunda desteklemeye hazırız. JETCO toplantısının bir parçası olarak sayın bakan ile öğleden sonra yuvarlak masa toplantısında ülkemizin önemli firmalarıyla bir araya geleceğiz ve ayrıca JETCO toplantısının 2020 senesinin erken tarihlerinde Hollanda'da yapmak için de görüş biriliğine vardığımızı belirtmek isterim. İnanıyorum ki JETCO ve bugünkü diğer toplantılar ekonomik ve ticari ilişkilerimizin gerçekleşmesine ve yeniden ivmelenmesine yardımcı olacaktır."