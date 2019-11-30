Jet Fadıl’a geçit yok!

Temeli 7 yıl önce atılan 612 odalı devre mülk Caprice Gold’ta hareketli günler yaşanıyor. 28 bin kişiden 1.4 milyar TL topladığı halde tesisi yarım bırakan Fadıl Akgündüz yönetimi ele geçirmek için hamle üzerine hamle yaptı. Paralarından sonra mülklerini de Fadıl Akgündüz’e kaptırmak istemeyen hak sahipleri ise 48 saat nöbet tutup yönetimi ele aldı.

Yıllardır mağdur oldukları Caprice Gold projesinin yönetimini birkaç ay önce İstanbul Sulh Hukuk Mahkemesi’ne yaptıkları başvuru sonrası alan mülk sahipleri kendilerine bağlı yeni bir güvenlik ekibi oluşturmuştu. Yeni Caprice Gold Yönetim, atıl duran tesisin işletilmesi için çeşitli firmalar ile görüşürken geçen pazartesi akşamı ilginç bir gelişme yaşandı. Jet Fadıl olarak da bilinen Fadıl Akgündüz, beraberindeki 10 kişi ve 20 araçlık polis ekibi ile tesise geldi. Akgündüz, tesisin güvenlikçilerini dışarı çıkardı. Durumdan haberdar olan site yönetimi ve elinde tapu bulunan çok sayıda kişi Caprice Gold’un önünde toplandı. Saatler süren tartışma sonrasında polise mahkeme kararını sunan site yönetimi tesisi yeniden devraldı.

5 KEZ EL DEĞİŞTİRDİ

Caprice Gold Site Yönetimi Başkanı Talip Metehanoğlu yaşananları, “O gün burası 5 kez el değiştirdi. Bir bize, bir Fadıl Akgündüz’e geçti. Tesis aramızda gidip geldi. Ancak günün sonunda bizim haklı olduğumuz kabul edildi. Yasal olarak buranın yönetimi bizde. Burası artık bu projeye para yatıran insanlara ait. Fadıl Akgündüz’ün ve şirketlerinin burada tek bir tapusu dahi yok. Tapuların tamamı bizde mevcut. Burada Fadıl Beyin bir ceketi dahi yok. Durum böyleyken, buraya zorla girmesi suç. Aksi durumda haneye tecavüz etmiş olur. Bundan böyle o artık buraya giremez” sözleri ile anlattı.

Metehanoğlu, tesise sahip çıkmak için 48 saat boyunca nöbet tuttukları bilgisini vererek, “Site yönetimi olarak buranın su ve elektriğini kendi adımıza alıyoruz. Tesis atıl halde. Bitirilmesi gereken işler var. Bunun için 150-200 milyon lira gerekiyor. Biz yönetim olarak çeşitli firmalar ile görüşüyoruz. Amacımız buranın işletilmesi. Otel olarak da işletilebilir” diye konuştu. Projeden devre mülk almak üzere Tarabya’daki evi dâhil 20 milyon liralık gayrimenkulünü sattığını belirten Metehanoğlu “Site yönetimini oluşturan 3-4 arkadaşın verdiği para 95 milyon TL seviyesinde. Bizim gibi binlerce insan var. Evi dağılan, intihar eden insanlar oldu” diye konuştu.

PARALARI TOPLADI, İŞLERİ YARIM BIRAKTI

FADIL Akgündüz adı bugüne kadar, yarım kalan bir dizi proje ile gündeme geldi. İlk olarak 1987 yılında Jet Sürücü Kursu ile işe başladı. ‘Jet Fadıl’ lakabı da bu şirketin unvanından doğdu. Bir dönem Proton otomobillerinin Türkiye distribütörü olan Akgündüz, Jet-Kent adı ile konut inşa etti. İstanbul, Ankara ve Antalya’da binlerce konut üretileceği açıklandı. Ancak bu projelerin bir kısmı tamamlanırken, önemli bir bölümü için kazma dahi vurulmadı. Akgündüz’ün şöhreti ise esas olarak Avrupa’da yaşayan gurbetçilerden topladığı 350 milyon Euro ile parladı. Akgündüz, bu parayı Siirt’te kuracağı otomobil fabrikası için topladığını söyledi. İmza adı verilen otomobilin tanıtımı yapıldı ancak ne fabrika arazisi alındı ne bina yapıldı. Para veren binlerce kişi dava üstünü dava açsa da umduklarını bulamadı. 2003 yılında cezaevine giren Akgündüz 15 ay tutuklu kaldıktan sonra tahliye oldu. Akgündüz, 2010 yılında ise Caprice Gold isimli proje ile ortaya çıktı. 7 yıldızlı tesis olarak lanse edilen projede devre mülk satışları yapıldı. Bu sayede 28 bini aşkın kişiden 1.4 milyar liraya yakın para toplandı. Bu proje de yarım kaldı. Caprice Gold’den sonra Maldivler’de de devre tatil satışı yaptı. Bu proje için de 190 milyon dolar topladı. İki proje de yarım kaldı. 2015 yılında, yeğeni Salih Obut ile birlikte tutuklanan Akgündüz, Mart 2017’de tahliye oldu. Akgündüz’ün ‘nitelikli dolandırıcılık’ iddiası ile yargılandığı dava ise sürüyor.

ŞİRKETLERİN İÇİ BOŞ



BAZI hak sahiplerinin avukatı Yaşar Metehanoğlu ise “Bu proje için 4 ayrı paravan firma kullanılmış. Alacaklıların bu şirketlerden bir kuruş dahi almaları imkânsızdı. Biz de, Kat Mülkiyet Kanunu’na dayanarak mahkemeden yeni bir karar aldık. Bu sayede, tesis site yönetimine geçmiş oldu. Geçen gün yaşanan işgal nedeniyle de Fadıl Akgündüz hakkında suç duyurusunda bulunduk” dedi.

RAKAMLARLA CAPRICE GOLD



BAĞIMSIZ BÖLÜM SAYISI: 612

DAĞITILAN TAPU SAYISI: 16.250

TOPLAM MAĞDUR SAYISI: 28 BİN

TOPLANAN PARA: 1.4 MİLYAR

TAMAMLANMASI İÇİN GEREKLİ PARA (TL): 200 MİLYON