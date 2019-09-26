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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
26.09.2019 - 12:16, Son Güncelleme:

Japonya ile ABD ticaret anlaşması imzaladı

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Japonya ile ABD ticaret anlaşması imzaladı

Anlaşmayla Japonya, ABD'den ithal et ürünlerine uyguladığı yüzde 38,5 gümrük vergisini, önce yüzde 26,6'ya, ardından aşamalı olarak yüzde 9'a düşürecek.

ABD ve Japonya, bazı tarım ve sanayi ürünlerinde gümrük tarifelerinin düşürülmesini öngören ticaret anlaşması imzaladı.

Japon haber ajansı Kyodo'da yer alan habere göre, ABD Başkanı Donald Trump ile Japonya Başbakanı Abe Şinzo arasında New York'ta imzalanan anlaşmayla, iki ülke ABD'nin ihraç ettiği bazı tarım ve gıda ürünleri ile Japonya'nın ihraç ettiği bazı sanayi ürünleri için uygulanan gümrük vergilerini düşürmeyi kabul etti.

Anlaşma kapsamında ABD'nin ihraç ettiği et, peynir, buğday, mısır ve şarap gibi gıda ürünleri için uygulanan gümrük vergilerinin asgari seviyeye indirilmesi kararlaştırıldı. Tokyo yönetimi bu kapsamda ABD'den ithal et ürünlerine uyguladığı yüzde 38,5 gümrük vergisini, önce yüzde 26,6'ya, ardından aşamalı olarak yüzde 9'a düşürmeyi taahhüt etti.

JAPON OTOMOBİLLERİNE YÜZDE 2,5 GÜMRÜK VERGİSİ

Buna karşılık ABD de Japonya'dan ithal otomobiller için gümrük vergisini yüzde 2,5'a indirmeyi kabul etti. Diğer motorlu taşıtların ve otomobil yedek parçalarının ithalatında ise mevcut gümrük tarifelerinin sürdürülmesine karar verildi.

Anlaşma, iki ülke parlamentoları tarafından onaylanmasının ardından 1 Ocak 2020'de yürürlüğe girecek.

ABD'nin 2018'de 2,5 trilyon doları bulan toplam yıllık ihracatının 133 milyar dolarını tarım ve gıda ürünleri oluşturmuştu. Japonya ise 100 milyar doları aşan yıllık otomobil ihracatının yaklaşık üçte birini ABD'ye yapmıştı.

Anlaşma, iki ülke arasında ABD'nin 12 ülkenin katıldığı Trans Pasifik Ortaklığı (TPP) anlaşmasından 2016'da çekilmesiyle ortaya çıkan tarife belirsizliğini bazı sektörlerde kısmen çözüme kavuşturdu.

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