İzmir Ticaret Odası’nda sürpriz: Demirtaş aday değil
MEVCUT başkan Ekrem Demirtaş ile Türkiye Futbol Federasyonu eski Başkanı Mahmut Özgener arasında büyük bir çekişmenin yaşandı. İzmir Ticaret Odası (İZTO) seçimlerinde bir son dakika gelişmesi yaşandı. 26 yıldır başkanlık görevini yürüten Ekrem Demirtaş, adaylıktan çekildiğini açıkladı.
İZTO organ seçimleri bugün 09.00-14.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek.
İZTO Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Demirtaş, yaptığı yazılı açıklamada, “1992 yılından bu yana 26 yıl aralıksız başkanlığını yaptığım Odamın, huzurlu bir çalışma dönemi geçirmesi için tüm görevlerimden ayrılarak veda ediyorum. Bugüne kadar desteğini eksik etmeyen basın mensuplarımıza, yöneticilerine, yönetim ve meclislerde görev yapan Ticaret Odamız mensuplarına ve çalışanlarına da teşekkür ediyorum” diyerek yönetim kurulu seçimlerinden çekildi.
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