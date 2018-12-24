İzmir, İstanbul ve Ankara'yı solladı
Son 1 yılda konut fiyatlarında yaşanan artışta İzmir açık ara öne geçti. 3 büyük il arasında yapılan araştırmaya göre İzmir’deki fiyat artışları Ankara ve İstanbul’un çok önünde. Karşıyaka’da bir yılda fiyat artışı yüzde 60’ı aştı. Gaziemir’de yüzde 48.5, Çeşme’de yüzde 31.3 fiyat artışı oldu. İstanbul’da ise ilk sırayı yüzde 30 artışla Zeytinburnu ilçesi, Ankara’da yüzde 19 artışla Yenimahalle aldı.
GAYRİMENKUL bilgi şirketi Reidin 2018 yılında konut pazarında yaşanan fiyat değişimlerini Hürriyet okurları için inceledi. Her ne kadar markalı konut projelerinin merkezi İstanbul olarak bilinse de yaşanan fiyat artışında durum farklı. Son dönemde hem İstanbullu müteahhitlerin hem de yerel firmaların ardı ardına yeni projeler başlattığı İzmir, fiyat artışında ilk sıraya oturdu. İstanbul İzmir Otoyolu projesi de İzmir’e olan ilginin artmasında önemli rol oynadı.
ULAŞIM FAKTÖRÜ
Reidin CEO’su Kerim Alain Bertrand yaşanan fiyat arışında ulaşım projelerinin en belirleyici faktör olduğuna dikkat çekti. İzmir’de markalı konutlarda en yüksek artışın yüzde 60.3’lük oranla Karşıyaka olduğunu dile getiren Kerim Alain Bertrand, “Bölgedeki konut satış fiyatlarındaki yükselişte Karşıyaka Tramvay Hattı’nın 2017 yılında hizmete açılmasının etkili olduğu düşünülebilir” dedi.
İstanbul pazarını değerlendiren Bertrand, “Markalı konutlarda geliştirici satış fiyatlarındaki artışın en yüksek olduğu İstanbul ilçesi Zeytinburnu. Zeytinburnu’nda satış fiyatlarının yükselmesinde, bölgede yapılan markalı konut projelerinin ve ulaşım imkanlarının artmasının etkili olduğu söylenebilir. Ayrıca, Avrasya tüp geçidi ile Zeytinburnu ve anadolu yakası arasındaki ulaşım sorununun çözülmesi de bu artışta etkili olabilecek diğer faktörler arasında. Markalı konutlarda geliştirici satış fiyatlarındaki düşüşün en etkili olduğu ilçe ise Ataşehir. Ataşehir’de yaşanan düşüşte Üsküdar, Ümraniye gibi çevre ilçelerde artan inşaat projelerinin etkisi olduğu görülüyor” dedi. Ankara’da Yenimahalle, Keçiören, Etimesgut gibi şehir merkezine yakın ilçelerde geliştirici satış fiyatlarındaki artış oranları birbirine çok yakın durumda olduğunu söyleyen Bertrand, bu ilçelerde gerçekleşen kentsel dönüşüm projeleri ve planlı şehirleşme çalışmalarının ilçelerde yaşanan fiyat artışına sebep gösterilebileceğini kaydetti.
KADIKÖY VE KÂĞITHANE’DE DÜŞÜŞ VAR
ANALİZE göre 2. el konut pazarında hem kira hem de satışta fiyat gerilemesi de var. Kentsel dönüşüm projelerinin yoğun olduğu ve onlarca projenin yarım kaldığı Kadıköy ile Kâğıthane düşüşte ön sırada yer aldı. Konut satış fiyatları son 1 yılda fiyatlar Kağıthane’de yüzde 10.31, Kadıköy’de yüzde 7.44, Sultangazi’de 5.31, Gaziosmanpaşa’da 4.27, Sultanbeyli’de 2.76 düştü. Kira düşüşünde ise Kadıköy yüzde 7.62 ile ilk sırda yer alırken, onu yüzde 4.23 ile Kâğıthane, yüzde 3.50 ile Sultangazi, yüzde 3.13 ile Gaziosmanpaşa ve yüzde 1.77 ile Esenler izledi. Sıfır konutlarda fiyat düşüşleri daha az yaşandı. Ataşehir’de yüzde 2.7, Bahçelievler’de yüzde 2 gerileme oldu.
2. EL KONUTTA TABLO NASIL?
REIDIN tarafından yapılan analize göre 2. el pazarda da tablo farklı değil. İzmir yine önde. 2. el konut pazarında İzmir Aliağa’da 1 yılda konut satış fiyatı yüzde 21.40, Karabağlar’da yüzde 19.79, Bornova’da yüzde 16.62, Karşıyaka’da yüzde 16.14, Torbalı’da yüzde 15.43 arttı. İstanbul ilk sırada yüzde 14.74 ile Bakırköy var. Bakırköy’ü yüzde 14.69 ile Beykoz, yüzde 10.04 ile Beşiktaş izledi. Başkentte ise Keçiören’de satış fiyatı 1 yılda yüzde 6.05, Yenimahallede yüzde 5.92 arttı. (Reidin 2. el konut pazarında 2017 ve 2018’in ilk 10 aylık fiyat ortalamalarını üzerinden değerlendirme yapıp, 1087 projenin ortalamasını aldı.)
KİRA ARTIŞI %20’Yİ GÖRDÜ
3 büyük ilde 2.el konut pazarında kira artışında İzmir Aliağa yüzde 20.08 ile birinci. Menemen’de yüzde 14.55, Karşıyaka’da yüzde 13.25, Bornova’da yüzde 13 arttı. İstanbul’da ise Bakırköy’de yüzde 9.58, Eyüp’te 6.91, Bayrampaşa’da yüzde 5.73 artış oldu. Ankara’da Etimesgut’ta kiralar yüzde 13.69, Yenimahalle’de yüzde 8.98 oranında arttı.
İzmir’de markalı konutlarda en yüksek artışın yüzde 60.3 ile Karşıyaka olduğunu dile getiren Bertrand, “Yükselişte tramvay hattının hizmete alınması etkili oldu” diye konuştu.
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