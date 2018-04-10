İzmir iş dünyası seçime odaklandı
İzmir iş dünyası Ticaret Odası seçimleri nedeniyle hareketlendi. Meslek komitelerinden zaferle çıkmak isteyen ve sonuçlara etki edecek lobi çalışmalarına hız veren iş dünyasında temaslar hızlandı. Geçtiğimiz günlerde ittifak kararı alan yenilikçi grup bir araya gelerek seçimlerde bizde varız dedi.
İZTO'DA SEÇİM HAREKETLİLİĞİ
İzmir İş dünyası oda seçimlerine odaklandı. 9 Nisanda yapılacak olan seçimlerde kendi meslek Komitelerinden seçilmek isteyenlerin kıyasıya yarışına sahne olurken diğer taraftan da yapılan ittifak ve güç birliği ile seçimlerde etkili olma yarışı bütün hızıyla devam ediyor.
İTTİFAK SES GETİRDİ
Donanım ve yazılım grubunu oluşturan Bilişimciler iki ayrı meslek komitesinde temsil edilen 39. ve 79. sektör temsilcileri Oda seçimlerinde güçlerini birleştirme kararı aldılar. Yenilikçi Grup altında yapılan bu ittifak kamuoyunda da ses getirdi. İzmir Ticaret Odası seçimlerinde daha güçlü şekilde yer almak ve kendilerini temsil edecek adayların meslek komiteleri seçimlerinde desteklenmesi yönünde güç birliği oluşturdu. Kamuoyunda adını “YENİLİKÇİ GRUP” olarak duyuran ve ittifak yaparak dikkatleri üzerine çeken Bilişim sektörü temsilcileri tarihi havagazında 1. Bilişim Günleri etkinliği kapsamında kahvaltıda bir araya gelerek Oda seçimlerinde yeni stratejilerini ve oluşturulan yol haritasını konuştular.
3 ADAYA DA EŞİT MESAFEDEYİZ
Yenilikçi Grup, yoğun katımla gerçekleştirilen ilk toplantısında İzmir Ticaret Odası Başkanlığını aday olan 3 iş adamına eşit mesafede olduklarını açıkladılar. Hiç bir adaya çok uzak veya çok yakın olmadıklarını açıklayan Yenilikçi Grubun etkili isimlerinden Dr. Ferzan YALKUT, önceliklerinin meslek komitelerinde kendi temsilcilerinin seçilmesini sağlamak olduğunu belirterek, son günlerde kamuoyunda oluşan bir adayın desteklendiği şeklindeki algının aksine İzmir Ticaret Odası başkan adayı olan 3 isme de saygı duyduklarını ancak yenilikçi grup olarak herhangi bir adaya destek kararı almadıkları önceliklerinin yenilikçi gruptan aday olan kişilerin Oda da kendi meslek grubunda hakkiyle kendi meslek gruplarını temsilini önemsediklerini kaydetti.
İTTFAK İLE ANAHTAR ROLE SAHİBİZ
Bilişimcilerin önde gelen temsilcileri ise yeniliğin tabandan gelmesi gerektiğini, kendi komitelerindeki yeniliğin diğer meslek komitelerine de zamanla dalga dalga yayılacağını ve çoklu kültürün temsilcileri olduklarını belirttiler.
Yenilik hareketi olan Bilişimciler, üyelerini ilzamlarına ve oylarına sahip çıkmaya çağırırken, İzmir’in demokratik yüzünü sandığa yansıtacaklarına inandıklarını ve iki ayrı komite olarak yaptıkları ittifakla İzmir Ticaret Odasında anahtar role sahip olduklarını açıkladı.
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