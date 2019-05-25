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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
İHA
25.05.2019 - 17:36, Son Güncelleme:

İzlediği belgeselden etkilenip böğürtlen ekti! Şimdi siparişlere yetişemiyor

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İzlediği belgeselden etkilenip böğürtlen ekti! Şimdi siparişlere yetişemiyor

3 Dekarlık alanda kültür böğürtleni tarımı yapan İsmet Soytorun, bu sezon 4 ton ürün bekliyor, böğürtlenin kilogramı ise 12 TL’den satışa sunuluyor.

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde yaşayan Ziraat Mühendisi İsmet Soytorun, izlediği bir belgeselden etkilenerek kültür böğürtleni ekti. Soytorun, kilogramı 12 TL’den satılan böğürtlende siparişlere yetişemiyor.

Kadirli ilçesinde alternatif tarım ürünü olarak üretilmeye başlanan kültür böğürtleninde hasat başladı. Ziraat Mühendisi olan İsmet Soytorun izlediği bir belgeselden etkilenerek 3 dekarlık alana böğürtlen ekti. İkinci yılında ürün vermeye başlayan böğürtlenler bu sezon 4 ton böğürtlen vermesi bekleniyor. Kilogramı 12 TL’den satılan böğürtlene talep artınca Soytorun, 7 dekarlık alana daha böğürtlen ekimi yaptı.

İzlediği belgeselden etkilenip böğürtlen ekti Şimdi siparişlere yetişemiyor
7 yıl öncesine kadar Çukurova’nın tarım ürünleri olan buğday mısır ve yer fıstığı üretimi yaptığını belirten İsmet Soytorun, "Bir televizyon kanalında izlediğim böğürtlen ve böğürtlensi bitkiler, ahududu bitkisi görselliğiyle beni çok etkiledi. Acaba sıra dışı bir tarım ürünü olarak bunun ekimini yapsam nasıl olur diye düşündüm. Çoğu çiftçi arkadaş beni vazgeçirmeye çalıştı. Riskli olduğunu, ürünün dayanıksız olduğunu söyledi. Ama ben bu konuda ısrarcı oldum ve böğürtlen ektim. Şu anda insanların yoğun ilgisi ve siparişlere talep yeni alanlara böğürtlen ekimi yapmama neden oldu. Şu anda 3 dekarlık alanda ürün veren böğürtlenim var. Bu yıl 7 dekarlık alana da böğürtlen ektim. Bu yıl ekimini yaptığım böğürtlen önümüzde ki hasat sezonunda böğürtlen vermeye başlayacaklar. Böğürtlen ilk yılında bir dekarda 1 Ton ürün veriyor. İkinci yıla döndüğünde ise dekarda 2 ton ürünü çok rahat alıyorsunuz. Maddi getirisini de düşündüğünüzde zahmetli bir tarım evet ancak diğer tarım ürünlerine nazaran üreticiye kazandıran bir tarım. Şu anda Kilogramı 12 TL’den satılıyor” şeklinde konuştu.
İzlediği belgeselden etkilenip böğürtlen ekti Şimdi siparişlere yetişemiyor

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