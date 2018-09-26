İyi yalıtım için doğru ürün şart

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi Haberleriİyi yalıtım için doğru ürün şart
GeriEkonomi İyi yalıtım için doğru ürün şart
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Ekonomi
26.09.2018 - 22:50, Son Güncelleme:

İyi yalıtım için doğru ürün şart

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
İyi yalıtım için doğru ürün şart

Yangına karşı dayanımı yüksek sistemlerin oluşturulması gerektiğinin altını çizen Knauf Insulation Genel Müdürü Emre Gürcan, “Yanıcı olmayan malzemeler ile oluşturulan sistemler ve yapılar, can kaybı riskini büyük oranda minimize ederler. Bunun için de yalıtım ürünlerinde doğru malzemenin tercih edilmesi şart” dedi.

YAPILARDA yangın güvenliği son dönemin en sıcak konularından biri konumunda. Hızla artan yapılaşma, binaların yangına karşı güvenli hale getirilmesini bir mecburiyet haline getirdi. Fakat son yaşananlar, aslında durumun tamamen bu doğrultuda olmadığını ve bazı yapılarda yangın güvenliği açısından yanlış malzeme seçimi yapıldığını gösteriyor. Bu konuda harekete geçen Knauf Insulation da bilinçlendirme konusunda önemli adımlar atıyor. Yalıtımda doğru malzeme kullanılmasının önemine dikkat çeken Knauf Insulation Genel Müdürü Emre Gürcan, “Yangın güvenliği, yangına karşı dayanımı yüksek sistemlerin oluşturulması ve doğru malzemenin seçilmesi ile olur. Yapılarda yanıcı ve yangını iletici malzemelerden uzak durmak, yangına karşı güvenlik açısından en önemli konu durumundadır. Yanıcı olmayan malzemeleri ile oluşturulan sistemler ve yapılar, can kaybı riskini büyük oranda minimize ederler. Aksi durumda ise risk artar” dedi.

ÇATI EN ÖNEMLİ KONU
Gürcan, sözlerine şu şekilde devam etti: “Yangınlar insan hayatını tehdit edebilecek en önemli afetlerden biridir. Hiç bir maliyet insan hayatından daha değerli değildir. Doğru malzeme seçimi ile bu risk minimize edilerek daha güvenli yaşam alanları oluşturulabilir. Bile bile yanlış malzeme kullanarak insan hayatını riske atmak geri dönülmez sonuçlar yaratabilir. Özellikle, cephe, iç mekanda bölme duvar ve çatıda doğru malzeme seçmek yangın güvenliği açısından çok büyük öneme sahip.

ÖLÇÜMLEME YAPIYORUZ
Şu anda yürürlükte olan ‘Binaların Yangından Korunması Yönetmeliği’ bu konuda bir çok düzenleme getiriyor fakat tüketicinin ve uygulamacının bilinçli olması daha büyük önem taşımaktadır. Geçtiğimiz dönemde meydana gelen vahim olaylar gösteriyorki, mevzuata aykırı olarak binalarda yanıcı malzemeler kullanılabiliyor. Arada küçük maliyet farklarından ötürü ya da başka sebeplerden dolayı cephe ve çatıda yanıcı ve yangın iletici (C sınıfı) ürünler tercih edilerek bina sakinlerinin can güvenliği tehlikeye atılması kanımca hiç bir şekilde açıklanamaz. Hele ki konu hastane, okul gibi binalar olduğunda. Türkiye yalıtım piyasasında yangına dayanıklı ve yanıcı olmayan ürünler üreten güvenilir üreticiler mevcut. Ama maalesef birçok yangın sınıfı C olan ürün üretenler de mevcut. Biz Knauf Insulation olarak, sorumluğumuzu yerine getirerek yangın dayanımı yüksek, sürdürülebilir çözümler sağlıyoruz. Ürünlerimizin tamamı yangına karşı testten geçmektedir ve yangına karşı tepki sınıfı en yükseke klasman olan A1 sınıfında yer almaktadırlar. Ayrıca farklı uygulamalar için de sistem testlerimizi gerçekleştirerek ürünün yapı detayı içerisindeki dayanımını da ölçümlendiriyoruz.”

BİLİNÇLENDİRME ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR
KNAUF Insulation Genel Müdürü Emre Gürcan, “Global bir üretici olduğumuzdan birçok farklı ülkeden edindiğimiz yangın güvenliği tecrübesini ülkemizdeki sektör paydaşlarına aktarmaya gayret gösteriyoruz. Yangına karşı güvenli binalar oluşturulması adına projelere destek veriyoruz. Marka olarak bu konuda bilinci ve farkındalığı arttırmak adına seminerler gerçekleştiriyoruz. Knauf Insulation için, yangın güvenliği, her zaman önceliği olan konudur. Kurumları, müteahhitleri, uygulayıcıları ve en önemlisi kamuyu bu konuda bilinçlendirmek için faaliyetlerimizi sürdüreceğiz.”

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Sorunlu krediler temizlenmeli

Buzları eriten tünel

Çinliler Şahenk'in 'Hyatt'ına talip

Ülker Japonya'daki Godiva'yı satıyor