İyi yalıtım için doğru ürün şart

YAPILARDA yangın güvenliği son dönemin en sıcak konularından biri konumunda. Hızla artan yapılaşma, binaların yangına karşı güvenli hale getirilmesini bir mecburiyet haline getirdi. Fakat son yaşananlar, aslında durumun tamamen bu doğrultuda olmadığını ve bazı yapılarda yangın güvenliği açısından yanlış malzeme seçimi yapıldığını gösteriyor. Bu konuda harekete geçen Knauf Insulation da bilinçlendirme konusunda önemli adımlar atıyor. Yalıtımda doğru malzeme kullanılmasının önemine dikkat çeken Knauf Insulation Genel Müdürü Emre Gürcan, “Yangın güvenliği, yangına karşı dayanımı yüksek sistemlerin oluşturulması ve doğru malzemenin seçilmesi ile olur. Yapılarda yanıcı ve yangını iletici malzemelerden uzak durmak, yangına karşı güvenlik açısından en önemli konu durumundadır. Yanıcı olmayan malzemeleri ile oluşturulan sistemler ve yapılar, can kaybı riskini büyük oranda minimize ederler. Aksi durumda ise risk artar” dedi.



ÇATI EN ÖNEMLİ KONU

Gürcan, sözlerine şu şekilde devam etti: “Yangınlar insan hayatını tehdit edebilecek en önemli afetlerden biridir. Hiç bir maliyet insan hayatından daha değerli değildir. Doğru malzeme seçimi ile bu risk minimize edilerek daha güvenli yaşam alanları oluşturulabilir. Bile bile yanlış malzeme kullanarak insan hayatını riske atmak geri dönülmez sonuçlar yaratabilir. Özellikle, cephe, iç mekanda bölme duvar ve çatıda doğru malzeme seçmek yangın güvenliği açısından çok büyük öneme sahip.



ÖLÇÜMLEME YAPIYORUZ

Şu anda yürürlükte olan ‘Binaların Yangından Korunması Yönetmeliği’ bu konuda bir çok düzenleme getiriyor fakat tüketicinin ve uygulamacının bilinçli olması daha büyük önem taşımaktadır. Geçtiğimiz dönemde meydana gelen vahim olaylar gösteriyorki, mevzuata aykırı olarak binalarda yanıcı malzemeler kullanılabiliyor. Arada küçük maliyet farklarından ötürü ya da başka sebeplerden dolayı cephe ve çatıda yanıcı ve yangın iletici (C sınıfı) ürünler tercih edilerek bina sakinlerinin can güvenliği tehlikeye atılması kanımca hiç bir şekilde açıklanamaz. Hele ki konu hastane, okul gibi binalar olduğunda. Türkiye yalıtım piyasasında yangına dayanıklı ve yanıcı olmayan ürünler üreten güvenilir üreticiler mevcut. Ama maalesef birçok yangın sınıfı C olan ürün üretenler de mevcut. Biz Knauf Insulation olarak, sorumluğumuzu yerine getirerek yangın dayanımı yüksek, sürdürülebilir çözümler sağlıyoruz. Ürünlerimizin tamamı yangına karşı testten geçmektedir ve yangına karşı tepki sınıfı en yükseke klasman olan A1 sınıfında yer almaktadırlar. Ayrıca farklı uygulamalar için de sistem testlerimizi gerçekleştirerek ürünün yapı detayı içerisindeki dayanımını da ölçümlendiriyoruz.”



BİLİNÇLENDİRME ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

KNAUF Insulation Genel Müdürü Emre Gürcan, “Global bir üretici olduğumuzdan birçok farklı ülkeden edindiğimiz yangın güvenliği tecrübesini ülkemizdeki sektör paydaşlarına aktarmaya gayret gösteriyoruz. Yangına karşı güvenli binalar oluşturulması adına projelere destek veriyoruz. Marka olarak bu konuda bilinci ve farkındalığı arttırmak adına seminerler gerçekleştiriyoruz. Knauf Insulation için, yangın güvenliği, her zaman önceliği olan konudur. Kurumları, müteahhitleri, uygulayıcıları ve en önemlisi kamuyu bu konuda bilinçlendirmek için faaliyetlerimizi sürdüreceğiz.”