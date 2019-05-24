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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
24.05.2019 - 17:27, Son Güncelleme:

"İVME Finansman Paketi, üreticimize can suyu olacak”

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"İVME Finansman Paketi, üreticimize can suyu olacak”

DEİK Başkanı Nail Olpak, "İVME Finansman Paketi, üreticimize can suyu olacak" açıklamasında bulundu.

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak, İleri, Verimli, Milli Endüstri (İVME) Finansman Paketinin üreticiye can suyu olacağını bildirdi.

Olpak, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından açıklanan İVME Finansman Paketi hakkında yazılı bir değerlendirme yaptı.

İVME Finansman Paketinin üreticiye can suyu olacağını belirten Olpak, bu Paket ile iş dünyasının ve sanayicilerin özellikle üretim altyapısının daha da güçleneceğini düşündüklerini kaydetti.

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hedef olarak belirlenen hammadde aramalları, makine imalatı ve tarım alanları için sunulan 30 milyar TL’lik finansman imkanının üretimdeki iştahı da artıracağını dile getiren Olpak, bu yeni destek paketinin özellikle son dönemde yatırım, istihdam ve üretim atağında etkin rol oynayacak firmaların ihtiyaç duyduğu finansman açısından bir nevi can suyu olacağını belirtti.

Olpak, İVME Finansman Paketi’nin cari açığın azalması açısından da önemli bir rol oynayacağını aktardı. Temel çıkış noktası olarak hem imalat sanayini hem de ihracatı destekleyecek 30 milyar TL’lik bu desteğin en doğru şekilde kullanılması gerektiğini vurgulayan Olpak, "Uzun vadeli ve uygun ödeme koşullarına sahip bu destek sayesinde, yüksek teknolojinin üretimin tüm süreçlerine nüfuz etmesi ve katma değeri yüksek ürünlerin öne çıkmasını bekliyoruz. DEİK olarak Türk iş dünyası adına, Hazine ve Maliye Bakanlığımız ile kıymetli kamu bankalarımıza teşekkürlerimizi sunuyoruz. Ümit ediyoruz ki, orta ve uzun vadede cari açığımızın azalması, stratejik sektörlerdeki üretim atağımızın sürdürülebilirliği ve istihdamın artmasına büyük katkı sunacak." ifadelerini kullandı. 

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