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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
24.11.2019 - 11:18, Son Güncelleme:

İTO Başkanı Şekib Avdagiç'ten "ekonomi dostu" iş kanunu talebi

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İTO Başkanı Şekib Avdagiç'ten "ekonomi dostu" iş kanunu talebi

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç "Mevcut kanundan dolayı işveren, yeni istihdam sağlamakta çekingen davranıyor. Çünkü işveren, işçisiyle iş ilişkisinin bitmesinin ardından en az 5 yıl, bazı konularda ise 10 yıl boyunca bazı riskleri taşımaya devam ediyor" dedi.

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, "İş dünyası olarak, 'işveren dostu' demiyorum, dikkatinizi çekerim, 'ekonomi dostu' iş kanununa ihtiyaç duyuyoruz. Mevcut kanundan dolayı Türkiye'de işveren, yeni istihdam sağlamakta çekingen davranıyor. Çünkü işveren, işçisiyle iş ilişkisinin bitmesinin ardından en az 5 yıl, bazı konularda ise 10 yıl boyunca bazı riskleri taşımaya devam ediyor." dedi.

Avdagiç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin yaşadığı Ağustos 2018'deki ekonomik saldırıdan bu yana 15 ay geçtiğini hatırlatarak, ekonominin yeniden dengelendiğini söyledi.

2019'un, "dengelenme yılı" olduğunu belirten Avdagiç, Merkez Bankası'nın politika faizlerini düşürmesi, enflasyon oranının tek haneye inmesi, dış ticaret açığının kontrol altına alınması ve döviz fiyatlarının stabil hale gelmesiyle tüm hedeflere bu yıl başarıyla ulaşıldığını vurguladı.

Türk ekonomisinin pozitif seyrinin, uluslararası kurum ve kuruluşlar tarafından da teyit edildiğini belirten Avdagiç, "Aralarında IMF, Dünya Bankası ve derecelendirme kuruluşlarının da olduğu 6 uluslararası kurum ve kuruluş, Türkiye ile ilgili 2019 öngörülerini ve 2020-2021 beklentilerini yukarı yönlü revize etti." dedi.

Avdagiç, nisanda Türkiye için 2019'da yüzde 2,5 küçülme tahmini yapan IMF'nin, geçen ay bu tahminini yüzde 0,2 olarak revize ettiğini, 2020 büyümesi için de nisandaki yüzde 2,5'lik tahminini yüzde 3'e çıkardığını aktardı.

OECD'nin son 2 ayda Türkiye'nin büyüme tahminini iki defa revize ettiğini hatırlatan Avdagiç, kurumun Türkiye için daha önce yüzde eksi 2,9 olarak duyurduğu 2019 büyüme tahminini, önce yüzde eksi 0,3'e, geçen günlerde ise artı yüzde 0,3'e yükselttiğini, 2020 büyüme tahminini de yüzde 1,6’dan yüzde 3'e taşıdığını bildirdi.

Bu kapsamda Yeni Ekonomi Programı'ndaki (YEP) hedeflerin objektifliği ve rasyonelliğinin de uluslararası kuruluşlarca tescillendiğini belirten Avdagiç, "Türk iş dünyası olarak hükümetin ortaya koyduğu, bu yıl için yüzde 0,5, 2020 ve 2021 içinse yüzde 5'lik büyüme tahminlerini yakalayacağımıza ilişkin şüphemiz yok. Çünkü hedefler mümkün, tutarlı ve gerçekleştirilebilir. Bu anlamda uluslararası kurum ve kuruluşlardan ilerleyen süreçte yeni revizyonlar geleceği kanaatindeyiz." diye konuştu.

"2020, İŞ DÜNYASI İÇİN ÇOK DAHA İYİ GEÇECEK"

Şekib Avdagiç, "Konut satışları şu kadar düştü" ifadesiyle oluşturulmaya çalışılan olumsuz havanın gerçeği yansıtmadığını ifade ederek, şunları kaydetti:
"Son 20 aylık konut satış grafiğine göre, Ekim 2019'da bu süreçteki en iyi 2. ay satış rakamları gerçekleşti. Faizlerin yükseliş trendinde olduğu dönemde ipotekli konut satışları neredeyse sıfırlanmıştı ancak faizlerin yeniden düştüğü ve enflasyonun dengelendiği bu süreçte tablonun değiştiğini görüyoruz. Geçen ay Türkiye genelinde ipotekli konut satışları, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 525 artış gösterdi. Talep yeniden canlanıyor ve bu da fiyatlara yukarı yönlü yansımaya başladı."

Avdagiç, devletin ÖTV indirimini kaldırmış olmasına karşın özellikle yurt içinde üretilen otomobillerde kredilerin makul seviyeye gelmesinin ardından otomobil satışlarında da bir artış yaşandığını vurgulayarak, "Bu bize hükümetin adımlarının ne kadar tutarlı olduğunu gösteriyor." dedi.

Tüketicilerin bir süredir taleplerini ertelediğine işaret eden Avdagiç, iç piyasada bu taleplerin yakın zamanda satışa dönüşmesiyle 2020'nin iş dünyası için çok daha iyi geçeceğini söyledi.

"EKONOMİ DOSTU İŞ KANUNUNA İHTİYAÇ DUYUYORUZ"

İTO Başkanı Avdagiç, istihdam artışı için tek başına finansal desteklerin yeterli olmayacağını belirterek, şöyle konuştu:

"Gelecek dönemde istihdamın artacağını öngörüyoruz. Hükümetimizin bu noktada istihdama dönük finansal desteklerinin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Ancak daha önemlisi, biz iş dünyası olarak, 'işveren dostu' demiyorum, dikkatinizi çekerim, 'ekonomi dostu' iş kanununa ihtiyaç duyuyoruz. Mevcut kanundan dolayı Türkiye'de işveren, yeni istihdam sağlamakta çekingen davranıyor. Çünkü işveren, işçisiyle iş ilişkisinin bitmesinin ardından en az 5 yıl, bazı konularda ise 10 yıl boyunca bazı riskleri taşımaya devam ediyor. Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir iş kanunu yok, böyle bir borçlar kanunu yok. Türkiye'de istihdam ile ilgili süreçlerin yürütülebilir bir noktaya gelmesi gerekiyor. Bizim rakiplerimizden Polonya, Romanya, Bulgaristan ve Çekya'da böyle bir iş kanunu yok. 2020'de bu konuda bir gelişme yaşanacağını ümit ediyoruz."

Esnek çalışmayla ilgili düzenlemeler yapılması gerektiğine işaret eden Avdagiç, "Değişen iş süreçlerine bağlı olarak evden, uzaktan çalışma devreye girdi. Biz bunu kullanamıyoruz. Çünkü İş Kanunu'nda bunlar tam olarak aydınlatılmış değil. İş Kanunu, bu anlamda teknolojik gelişmeleri göz önüne alarak revize edilmeli." dedi.

Emeklilikte Yaşa Takılanlar'a (EYT) ilişkin hükümetin politikasını doğru bulduğunu dile getiren Avdagiç, şunları kaydetti:

"EYT, kazanılmış hak olarak görünüyor ama asla böyle bir şey yok. Erken yaşta emeklilik, Türk sosyal güvenlik sisteminin intiharı olur. Gününü dolduran sanki hemen emekli olması gerekiyor gibi bir algı var. Bunun doğru olmadığı açık. Türkiye'de emekli olmanın şartları var. Bu şartlar da bugün ortaya çıkmadı, 10-15 yıl önce bu düzenlemeler yapıldı. Herkesin de bu düzenlemelere tabi olması gerek.

Bugün Türkiye, kadınlarda 58, erkeklerde 60 yaş ile OECD'de en erken emeklilik yaşının uygulandığı ülke. Sistemin sürdürülebilirliği, iş hayatının verimliliği adına dünyada standartlar daha katı. Biz ülke olarak çok daha makul nitelendirilebilecek seviyelerdeyiz. Ama bu seviyelerin gelecekte de korunabilmesi için bugün herkesin ortaya konulan düzenlemelere saygı göstermesi şart."

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