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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
06.10.2019 - 11:18, Son Güncelleme:

İTO Başkanı Avdagiç: VW yatırımı, diğer yabancı yatırımları da tetikleyecektir

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İTO Başkanı Avdagiç: VW yatırımı, diğer yabancı yatırımları da tetikleyecektir

İTO Başkanı Şekib Avdagiç "Volkswagen'in Türkiye yatırımı, tek başına bile çok önemlidir. Bu diğer yabancı yatırımları da tetikleyecektir. Türkiye tecrübeli iş gücü, dinamik yatırım ortamı ile dünya için üreten bir merkeze dönüşmüştür" dedi.

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, Volkswagen'in (VW) Türkiye'ye yatırım yapacak olmasının çok önemli olduğunu belirterek, "Bu, diğer yabancı yatırımları da tetikleyecektir. Türkiye tecrübeli iş gücü, dinamik yatırım ortamı ile dünya için üreten bir merkeze dönüşmüştür." dedi.

Avdagiç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye otomotiv pazarında son 12-15 aydır ciddi bir düşüş yaşandığını ifade ederek, şu an yaşanan dengelenmenin ve ekonominin tekrar makul bir noktaya gelmesinin otomotivde ötelenmiş talebin tekrar gündeme gelmesine yol açtığını söyledi.

Taşıt alımında faizlerin indirilmesinin sektöre olumlu katkı sağlayacağını vurgulayan Avdagiç, "Şu anda ortaya konan yeni pakette, ben önümüzdeki 3 ayda bugüne kadar yapılan hesaplamalardan çok daha yüksek miktarlarda yurt içinde ötelenmiş talebin karşılanması noktasında bir netice alacağımızı öngörüyorum. Hem stokların eritilmesi ve hem de üretimin artmasına yönelik olumlu bir yansıması olacaktır. Yıl sonunda otomotiv satışlarında 470-480 bin bandına gelebileceğimizi ve 500 bini yakalayacağımızı düşünüyorum." şeklinde konuştu.

Otomotivde faiz indirimi kampanyasının somut yansımalarını görmeye başladıklarını belirten Avdagiç, şunları kaydetti:

"Türkiye'de üretim yapan firmalar, tedarik sanayisinde olan firmalara zaten program artışlarını göndermeye başladı. Dolayısıyla bunun olumlu yansımalarını hemen gördük. Şu anda araç kiralama (rent a car) firmalarının taleplerinde ciddi bir artış olduğunu kendileriyle yaptığımız görüşmelerde görüyoruz. Hatta bir kısmı, taleplerinin tam olarak karşılanamadığını ifade ediyorlar. Bunların hepsi güzel haberler..."

VOLKSWAGEN'İN YAPACAĞI YATIRIM

Şekib Avdagiç, VW'nin Manisa'da yapacağı yatırıma da değindi. Şirketin Türkiye'ye yatırım yapmasının çok önemli olduğunu vurgulayan Avdagiç, "Bu, diğer yabancı yatırımları da tetikleyecektir. Türkiye tecrübeli iş gücü, dinamik yatırım ortamı ile dünya için üreten bir merkeze dönüşmüştür. Türkiye'de üreten markalara VW'nin de eklenmesi son derece kayda değerdir." değerlendirmesinde bulundu.

Büyük şirketlerin yatırım konusunda birçok unsuru dikkate aldığını belirten Avdagiç, "Bizim burada Bulgaristan ile mukayese edilmemiz gerçekten
büyük bir haksızlıktı, otomotiv sektöründeki paydaşlar açısından büyük bir haksızlıktı. Bulgaristan'da bir tane otomobil fabrikası, bir tane otomotiv fabrikası yok. Yan sanayi konusunda bir kültürü ve altyapısı yok. Bir yurt içi pazarı yok. Şimdi bunların hepsi Bulgaristan'da yok ama Türkiye'de var." diye konuştu.

TÜRKİYE'NİN YATIRIM AVANTAJLARI

Türkiye yan sanayisinin, hem güçlü yerli üreticiler hem de lojistik imkanları nedeniyle avantajlı konumda bulunduğunu vurgulayan Avdagiç, Türkiye'de yan sanayi ve tedarik sanayinin de çok etkin ve kuvvetli olduğunu söyledi.

Volkswagen'in yatırım konusunda Türkiye'yi tercih etmesinde Türkiye'nin öne çıkan özelliklerine değinen Avdagiç, şunları kaydetti:

"Birkaç maddede sıralayacak olursak; Türkiye'deki otomotiv tedarik sanayinin çok kuvvetli olması, Türkiye'nin sağladığı teşvik paketi, Türkiye'deki iç pazarın kuvvetli olması ve Türkiye'deki üretim metodolojisinin hızlı değişimlere çok açık olması şeklinde sıralayabiliriz. Ben ayrıca altını çizmek istiyorum. Sayın Cumhurbaşkanımız, Sanayi ve Teknoloji Bakanımızın bu konudaki tutumu ve desteği de bu konunun kotarılmasında çok önemli olmuştur. Kendilerine tekrardan teşekkür ediyorum."

Avdagiç, Türkiye'nin dış ticarette AB'nin 5'inci büyük partneri olduğunu anımsatarak, VW'nin yatırımda Türkiye'yi seçmesinin, bazı çevrelerin dillendirdiği "Türkiye, Avrupa için önemli mi?" şeklindeki soruya da bir cevap olduğunu söyledi.

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