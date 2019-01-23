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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
İHA
23.01.2019 - 15:50, Son Güncelleme:

İTO Başkanı Avdagiç: “E-ticaret, çığ gibi üzerimize geliyor”

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İTO Başkanı Avdagiç: “E-ticaret, çığ gibi üzerimize geliyor”

İTO Başkanı Şekib Avdagiç, Türkiye’nin e-ticarette sınır aşan ticareti gerçekleştirmesi gerektiğinin altını çizerek, “E-ticaret, bir çığ gibi üzerimize geliyor. Ekonomik ve milli bağımsızlığımıza risk oluşturacak bir hızla yaklaşmakta. Burada sınır aşan e-ticareti oluşturmak, yapmak zorundayız” ifadelerini kullandı.

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, ‘İTO Sahada’ programı çerçevesinde, Ekonomi Gazetecileri Derneği (EGD) ile Kemal Akar’ın Yönetim Kurulu Başkanlığı’nı yaptığı İMES Sanayi Sitesi ile beraber gerçekleştirdiği ‘Ekonomi Buluşmaları’nda konuştu.

Gündeme dair değerlendirmelerini ve görüşmeleri aktaran Avdagiç, gelişen e-ticaret sektöründe Türkiye’nin durumuna değindi. OSB’lerin Türkiye’nin sanayisinin gelişiminde önemli bir yerde bulunduğunu kaydeden Avdagiç, 2019 yılının ilk yarısında ekonomik anlamda yatay bir seyir beklediğini belirtti. Ayrıca Avdagiç, 31 Mart yerel seçimlerinde istikrar sağlandığı takdirde Türkiye’de ekonomik görünümün daha da iyileşeceği yönünde mesaj verdi.
Türkiye sanayisinin daha ileriye gitmesi konusunda OSB’lerin çok önemli bir yer tuttuğunu belirten Avdagiç, “Bu OSB’lerin geliştirilmesi, büyütülmesi Türkiye’nin sanayisi açısından çok önemli” dedi.

“TÜRKİYE KRİZLERE KARŞI TECRÜBELİ”

Finansmana erişim konusuna değinen İTO Başkanı Avdagiç, “Hem finansmana erişimde yaşadığımız sıkıntılar var hem de finansmanın bu dönemde oldukça maliyetli olmasından dolayı karşı karşıya kaldığımız problemler var. Bu dönemde sanayicinin dış kaynaklı yatırım yapması çok kolay değil. Hatta TL kullanılırsa neredeyse imkansız görünüyor” dedi.

Geçmiş krizleri hatırlatarak Türkiye’nin bu gibi durumlara karşı tecrübeli olduğunu kaydeden Avdagiç, “Önceki krizlerden dolayı bu konuda oldukça deneyimliyiz” diye konuştu.

“İLK YARIDA YATAY BİR SEYİR BEKLİYORUM”

2019’un ilk yarısında yatay bir seyir beklediklerini vurgulayan Avdagiç, “Dünyada oluşan gelişmeler bizleri sürekli ve doğrudan etkiliyor. FED’in biraz daha ‘şahin’ tutumundan ‘güvercin’ tutumuna geçmesi, Avrupa Merkez Bankası’nın bunu takip edecek olmasını görmemiz, parayla ilgili uluslararası alanda bir sıkılaşma eğilimine girildiğinin gözlemliyoruz.Buna ek olarak dünyada 2019’un iki,üç ve son çeyreğinde bir sıkılaşma beklenmiyor” şeklinde konuştu.

31 Mart yerel seçiminde Türkiye’nin siyasal istikrarını rahatsız etmeyecek bir netice alınması durumunda yatay seyrin yavaş yavaş olumluya döneceğini beklediklerini söyledi. Avdagiç, “Özellikle üçüncü ve son çeyrekte paranın maliyeti daha aşağı çekileceğini ve daha makul bir sürece doğru gidiyor olduğumuzu gözlemliyorum” şeklinde konuştu.

Türkiye olarak Avrupa’ya yapılan ihracatın artırılması gerekliliğinin altını çizen Avdagiç, “Avrupa’nın toplam ithalatının içinde Türkiye’nin payı yüzde 3,5. Bunu en azından yüzde 6’ya çıkarmamız lazım. Bana göre en kaliteli, en nitelikli, en sürdürülebilir pazar Avrupa” ifadelerini kullandı.

“E-TİCARET, ÇIĞ GİBİ ÜZERİMİZE GELİYOR”

Avdagiç, gelişen e-ticaret sektörünün Türkiye’nin önünde büyük bir risk olarak beklediğini söyleyerek, Türkiye’nin sınır aşan e-ticaret yapması gerektiğini kaydetti. Avdagiç, “E-ticaret, bir çığ gibi üzerimize geliyor. Ekonomik ve milli bağımsızlığımıza risk oluşturacak bir hızla yaklaşmakta. Şu anda dünya e-ticaret pazarında, özellikle sınır aşan e-ticarette Türkiye nal topluyor. Bu hepimizin eksiğidir. Özellikle Çin firmaları burada çok aktif, bizim derdimiz burada sınır aşan e-ticareti oluşturmak, yapmak zorundayız” diye konuştu.

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