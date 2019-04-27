İthalatta gözetim uygulaması
Kabuksuz ayçiçeği tohumu ithalatında, ton başına bin 500 dolar gözetim uygulaması yapılacak.
Ticaret Bakanlığının İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ'i, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Buna göre, kabuksuz ayçiçeği tohumu ithalatında gözetim uygulaması ton başına bin 500 dolar olarak belirlendi. Söz konusu ürün için 1 Şubat-1 Temmuz döneminde ise ton başına 380 dolar gözetim uygulaması yapılacak.
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