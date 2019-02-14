İTEO Başkanı Aksu'dan Uber'e hodrimeydan: Plaka bedelini ödesinler

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası (İTEO) Başkanı Eyup Aksu, kısa mesafede almayan ya da ulaşım esnasında problemler çıkaran taksi şoförleri dahil sektörde oluşan algı üzerine bir çağrı yaptı. Bunun, İTEO’nun olduğu kadar Emniyet ve Büyükşehir Belediyesi’nin de sorunu olduğunu dile getirdi. Aksu, “Bir taksi gerekçesiz olarak sizi almıyor ise, bu aracın trafikten men edilmesi, yüklü miktarda bir ceza kesilmesi gerekiyor ki, bu kişinin canı yansın ve bir daha bu yanlışı yapmasın. Emniyet yapmıyor, Büyükşehir Belediyesi yapmıyor, biz ‘yapın’ diye yalvarıyoruz, hem kendileri yapmıyor hem de bize yetki vermiyorlar. Bizim esnaf odamıza bu yetkiyi versinler; 3 ay sonra İstanbul’da bir kişi taksiden şikayetçi olamaz. Biz oda olarak, yargısız infaz olmamak şartıyla, onları otoparka bağlayalım. Yatsınlar belli süre, canları acısın, o yanlışı yapamazlar.” dedi. Savcılıkta dosyaları biriken, vatandaşlara rahatsızlık veren bir taksi ile ilgili oda olarak İçişleri Bakanlığı’na plakanın iptali üzerine bir yazı yazdıklarını hatırlatan Aksu, “Bakanlıktan bize ‘İptal edilemez’ diye yanıt geldi. Bir türlü çözemedik. Burada bürokrasi sorunu var. Yanlış varsa ya hep beraber düzeltelim ya da yetki verin biz yapalım.” dedi.

Her türlü olumsuz haberin sektörlerini olumsuz etkilediğini kaydeden Başkan Aksu, “Hırsız, yan kesici, dolandırıcı, almayan gibi nitelendirmelerle karşılaşır hale geldik. Yıllardır taksi sektörü bu kadar gündeme gelmiyordu. Etiler, Başakşehir, Pendik gibi birçok noktada taksilerle ilgili şikayet olmaz ama Mısır Çarşısı, Taksim Meydanı, Cevahir AVM’nin önü, Uzunçayır, Otogar gibi birkaç noktada çalışan 300 kimliği sicili bozuk kişi sürekli yer değiştirerek mesleğimize zarar veriyor. Yalvarıyoruz, ‘beraber temizleyelim’ diyoruz ama maalesef bir adım atamıyoruz.” açıklamasında bulundu.

HERKES TAKSİCİ OLMASIN

İTEO Başkanı Eyup Aksu, taksi şoförleri ile ilgili de bir çağrı yaparak, “Sektörümüzün bir meslek tanımı yok, olmalı. Bir meslek okulu kurulmalı. Ve bu meslek okulunu bitirenler taksici olmalı. Standartlar açıklansın, diploma veya sertifika alamayan taksici olamasın. Ehliyeti olan belediyeden şoför kartı çıkarıp taksici olabiliyor. Bu kadar kolay olmamalı. Avrupa ülkelerini araştırdık, Milli Eğitim Bakanlığı’na, İçişleri Bakanlığı’na yalvarıyoruz ama hayata henüz geçiremedik. Ayrıca sektörümüzde denetim mekanizması olmalı, ödüllendirme cezalandırma sistemi olmalı. Yerli ve milli teknolojilerle de tamamen entegre hale geldiğimizde, büyükşehir belediyesi de hakkedişlerimizi verdiğinde hiç kimsenin sorunu kalmayacaktır.” dedi.

TAKSİLER İÇİN YERLİ VE MİLLİ YAZILIM



Teknoloji ile taksileri mutlaka iç içe geçirmek gerektiğine dikkat çeken Aksu, bunun için de yerli ve milli yazılım firmalarının üreteceği teknolojiyi önerdi. Aksu önerisini, “Bu teknolojiyi milli ve yerli yazılım firmaları yapsın. Bir ihale yapılsın ve bu ihale de rekabete açık olsun. Hatta bunu biz de oda olarak yapabiliriz” şeklinde özetledi. İ-taksi’nin teknoloji sorununa çare olamadığına vurgu yapan Aksu, “İ-taksi +40 ve -5 derecede çalışmayan bir uygulama ve cep telefonu bazlı olmaması nedeniyle kullanamıyoruz. Müşteri ve taksici teknolojiyle buluşmuş olsa korsan şirketler boşluk bulamayacaktı. Biz de böyle bir teknolojiyi ürettirmeyi hedefliyoruz. Oda olarak yeterli nakdi oluşturduğumuz anda bu teknolojik boşluğu kapatmayı planlıyoruz” dedi.

BİZ ADALETE GÜVENİYORUZ

Uber ile ilgili 20 Şubat’ta yapılacak duruşmaya da değinen Başkan Aksu, “Biz adalete güveniyoruz.” dedi. 2013’te Maslak Vergi Dairesi’nde açılış yaptıklarını ve hiç beyan vermediklerini hatırlatan Aksu, “İspanya’da yeni yasaklandı, Danimarka’da geçen ay yasaklandı. İngiltere’de keza öyle. Almanya’da keza. Avrupa’nın neredeyse tamamında Uber’e bakış açısı belli. Uber’in haksız hukuksuz piyasaya girişi sonrası 1,85 milyon TL olan plaka değerimiz 1,35 milyon TL’ye geriledi. 500 bin TL’lik bir kayıp söz konusu. Ekmeğimizle, emeğimizle oynuyorlar.” dedi.

UBER’E ÇAĞRI



Uber’in kamu arazisini gecekondu diktiğini vurgulayan Başkan Aksu, “Hodrimeydan! Onlar da bizim gibi devlete plaka bedelini ödesinler, sonra istedikleri lüks hizmeti versinler. Ancak burada şoförlerin böyle bir ekonomisi yok. Plakayı biz satalım veya belediye satsın, bütün yetki onlarda. Öte yandan lüks taşımacılıkla ilgili bir talep var ise bunu bizde karşılarız. Şu an Vito tarzı siyah lüks taksi adedimiz 100’e ulaştı, Turkuvaz taksi dediğimiz üst segment araç adedimiz de 350’yi geçti. Burada Büyükşehir Belediyesi bir üniversite ile çalışma yapar, lüks araç var mı yok mu belirler, ihale açar ise ihaleden girer vatandaş parayla satın alır ve hizmet verir. Burada herkes hemfikir.” dedi.



TAKSİCİ ESNAFI 20 AYDIR ZAM ALMIYOR

Taksicilerin 20 aydır tarifeye zam beklediği bilgisini paylaşan İTEO Başkanı Eyüp Aksu, “Geçen sene 4,20 TL olan benzin şimdi 6 TL’yi aşmış durumda. Balatanın maliyeti ikiye katlandı. Ama biz halen aynı maliyetle çalışıyoruz. Bu anlamda sektör olarak gerçekten fiyat baskısı yaşıyoruz.” dedi. 1990 yılında babası taksi plakası ihalesine Ankara’da bir arsasını, Kurtköy’de bugünkü havalimanı bölgesinde arsasını, Yenibosna’da bir dairesini satarak girdiğine dikkat çeken Başkan Aksu, “Her gördüğünüz taksi sahibi bu plakayı devletten satın aldı. Babamın o dönemde koyduğu sermaye ile şu an 5 taksi plakası alabiliyor. Yani taksi plakalarının değeri 28 yılda beşte birine düştü” diyerek, bu bakış açısı ile taksi plakası sahiplerinin sermaye anlamında da çok ciddi zararda olduğunun altını çizdi.

GÜNDE 1,5 MİLYON KİŞİYİ TAŞIYORUZ

Başkan Aksu, en son 1990’da ihale yapıldığını taksi plakası adedinin bu ihale sonrası 17.395’e çıktığını, o günden bugüne taksi sayısının sabit olduğunu hatırlatarak, “29 senedir taksi sayısında hiç artış yok. Taksilerde biri plaka sahibi iki de şoför olmak üzere 3 kişi çalışıyor. Yaklaşık 53 bin kişiyiz, aileleriyle yaklaşık 200 bin kişiyiz. Burada günde 40 yolcu taşıyoruz. Günde ortalama 1,5 milyon kişi taşıyoruz.” dedi.

GÜLBEN ERGEN EFSANESİ DOĞRU DEĞİL

Yasalara göre her gerçek kişinin sadece bir taksi plakası alabileceğini kaydeden Aksu, “Bülent Ersoy, Gülben Ergen gibi ünlülerin, futbolcuların onlarca taksisi var efsanelerini haber olarak arada görüyoruz ama doğru değil. Ünlülere kayıtlı bir plaka kaydı İstanbul’da yok. Bir ticari taksiyi bir kişi veya on kişi ortaklaşa alabilir ama bir kişi ikinci taksiyi alamaz. Kanun burada çok net.” açıklamasında bulundu.