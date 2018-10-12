"İtalyan hükümeti yeni Alitalia’dan pay alabilir"

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi Haberleri"İtalyan hükümeti yeni Alitalia’dan pay alabilir"
GeriEkonomi "İtalyan hükümeti yeni Alitalia’dan pay alabilir"
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Ekonomi
ROMA (AA)
12.10.2018 - 13:01, Son Güncelleme:

"İtalyan hükümeti yeni Alitalia’dan pay alabilir"

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
"İtalyan hükümeti yeni Alitalia’dan pay alabilir"

İtalya Başbakan Yardımcısı ve Ekonomik Kalkınma, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanı Luigi Di Maio, İtalyan havayolu Alitalia’nın yeni oluşumuna ilişkin, hükümetin önceden şirkete sağladığı 900 milyon avroluk krediyi yüzde 15’lik hisseye çevireceğini kaydetti.

Dİ MAİO, İtalya'nın havacılık sektöründe faaliyet gösteren Alitalia’nın yeniden oluşumuyla ilgili İtalyan Il Sole 24 Ore Gazetesine açıklamada bulundu. 
Devlet yatırım bankası Cassa Depositi e Prestiti ve Ekonomi Bakanlığı’nın, İtalyan devlet demir yolları şirketi Ferrovie dello Stato ile birlikte yapılacak yeni Alitalia oluşumunun yüzde 15 hissesine sahip olabileceğini söyleyen Di Maio, İtalya'nın daha önce Alitalia'ya sağladığı 900 milyon avro değerindeki köprü kredilerini yeni oluşumda hisseye çevireceğini belirtti. 

Di Maio, "Bir önceki hükümetin Alitalia’ya sağladığı ve 10 Aralık’ta geri ödenmesi gereken 900 milyon avro değerindeki köprü kredisiyle ilgili herhangi bir zaman uzatma durumu söz konusu değil. Bu kredi meselesi önemli çünkü Ekonomi Bakanlığı bu krediyi yeni oluşumun yüzde 15 hissesini kapsayacak bir hakka dönüştürecek." yorumunu yaptı. 

Yeni şirketin başlangıç bütçesinin yaklaşık 2 milyar avro olacağını dile getiren Di Maio, bu sayede Alitalia’nın rekabetçiliğe geri dönmesi ve tekrar ivme kazanmasının sağlanacağını anlattı. Di Maio 31 Ekim’e kadar teklifin belli olacağını da sözlerine ekledi. 

"KARARLILIĞIMIZ MAKSİMUM " 

Konuyla ilgili resmi ziyarette bulunduğu Etiyopya’nın başkenti Addis Ababa’da konuşan İtalya Başbakanı Giuseppe Conte de meseleyle Di Maio’nun ilgilendiğini ve bu konuya bir çözüm getirerek sistemi kuracaklarını ifade etti. 

Yeni oluşum üzerinde çalıştıklarını ve yakında planın gerçekleştirileceğini aktaran Conte, şunları kaydetti: 

"Bugün, turizm işinde rekabetçilik hedef noktalara makul fiyatlar ve hızlı zaman çizelgeleriyle ulaşmaya bağlı. Ferrovie’nin (Devlet demir yolları şirketi) Alitalia’ya girişi, bu anlamda örneğin tek bir tren-uçak bileti çalışmasının yapılabilmesini sağlayacak. Böylece bir turist, İtalya’ya vardığında ülkenin her yerine gidebilecek. İtalya’nın turizm konusunda olağanüstü bir endüstrisi var ve bunu daha da geliştirmek için ulaşım sistemini etkili ve cazip hale getirmek istiyoruz. Alitalia’yı ve İtalyan turizmindeki stratejik rolünü yeniden başlatmak için hükümetin kararlılığı maksimum seviyede." 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

En çok ödeneği bu üniversiteler alacak

İşte ilk 8 ayda gelen yabancı yatırım miktarı

İki devden flaş karar: Yatırımları durdurdular!

Bakanlık açıkladı: O ailelere 200 liralık fatura desteği