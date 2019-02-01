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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
01.02.2019 - 08:02, Son Güncelleme:

İtalyan ekonomisi "teknik küçülmeye" girdi

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İtalyan ekonomisi "teknik küçülmeye" girdi

İtalyan ekonomisi 2018'in son çeyreğinde yüzde 0,2 küçülürken, art arda ikinci daralmadan dolayı "teknik küçülmeye" girdi.

İtalya Ulusal İstatistik Enstitüsü'nün (Istat) açıkladığı rakamlara göre, 2018'in son iki çeyreğinde art arda küçülen İtalyan ekonomisi resmi olarak "teknik küçülmeye" girdi.

Istat, İtalyan ekonomisinin 2018'in son çeyreğinde (Ekim-Aralık) yüzde 0,2 küçüldüğünü bildirdi. Ülkede gayrisafi yurt içi hasıla 2018'in 3. çeyreğinde de (Temmuz-Eylül) yüzde 0,1'lik düşüş gösterdiğinden, ekonomi iki çeyrekte üst üste küçülerek ekonomistlerin "teknik küçülme" adını verdiği bir sürece girmiş oldu.
Hükümet temsilcileri yaptıkları açıklamalarda, teknik küçülmenin beklenen bir gelişme olduğunu belirterek, durumdan önceki hükümetin sorumlu olduğunu savundu.

Başbakan Giuseppe Conte, 2018'in son iki çeyreğine ait olan olumsuz ekonomik rakamların 2018 Haziran ayından bu yana iktidarda olan kendi hükümetinin değil, önceki hükümetin hatalı politikalarından kaynaklandığını ifade etti.

Ekonomi Bakanı Giovanni Tria da "Beklenen bir rakamdı. Finans piyasalarına güvene etki etmeyecektir." ifadelerini kullandı.

Hükümet ortaklarından sol eğilimli 5 Yıldız Hareketi'nin lideri, Başbakan Yardımcısı ve Ekonomik Kalkınma, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanı Luigi Di Maio ise yaptığı açıklamada, "Istat rakamları, bizden önceki hükümetin bize yalan söylediğinin, bizi krizden çıkarmadığının bir kanıtıdır. Ekonomideki zor gidişata rağmen 2019 yılı ekonomi tahminlerimizde bir değişiklik yapmamız gerektiğine inanmıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

İtalyan hükümeti 2019 yılı için yüzde 1'lik bir ekonomik büyüme tahmininde bulunuyor. İtalya Merkez Bankası ve Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) ise yüzde 0,6 dolayında bir yıllık büyüme bekliyor.

İtalyan ekonomisi en son 2014 yılında teknik küçülmeye girmişti.

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