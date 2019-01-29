İtalya'dan kripto para yaptırımları için yasa tasarısı
İtalya'da kripto para birimleri yaptırımlarına ilişkin ilk yasa tasarısı taslağı Parlamentoya sunuldu.
Yerel medyada yer alan haberlere göre, söz konusu yasa tasarısı kripto para birimleri sektöründe yaygın olarak kullanılan akıllı sözleşme ve dağıtılmış defter teknolojisi gibi ifadeleri yasal olarak tanıtırken, ülkenin dijital gelişmelerinden sorumlu kurumu Agenzia per IItalia Digitalenin söz konusu teknolojiler için teknik standartlar oluşturması ve bu standartların yasa tasarısının resmi olarak kabul edilmesinin ardından üç ay içerisinde kabul edilmesi bekleniyor.
Söz konusu yasa tasarısı, İtalya Ekonomi Bakanlığının geçen ay dijital varlıklar ve blockchain teknolojilerini kapsayan geniş bir yaptırım stratejisi oluşturulması için 30 uzmanı görevlendirdiği duyurusunun ardından sunulurken, Eylül ayında bakanlık, söz konusu yenilik ve teknolojileri anlamanın İtalyanın temel önceliği olduğunu söylemişti.
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