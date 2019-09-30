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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
30.09.2019 - 14:08, Son Güncelleme:

İtalya'da işsizlik geriledi

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İtalya'da işsizlik geriledi

Ülkede işsizlik oranı ağustos ayında yüzde 9,5'e düştü.

İtalya’da işsizlik, ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 0,3 puanlık düşüşle yüzde 9,5'e geriledi.

İtalya Ulusal İstatistik Enstitüsü (ISTAT) verilerine göre, işsizlik, aylık bazda son 8 yılın en düşük seviyesinde çıktı.

Ülkede işsizlik, ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 0,3 puanlık düşüşle yüzde 9,5'e gerilerken, bu oranın Kasım 2011'den bu yana görülen en düşük seviye olduğu belirtildi.

15-24 yaş arasını kapsayan genç işsizlik oranında da ağustos ayında yüzde 1,3'lük düşüş yaşandığı ve söz konusu oranın yüzde 27,1 olarak ölçüldüğü kaydedildi. ISTAT, bu oranın ise Ağustos 2010'dan bu yana görülen en düşük değer olduğuna dikkati çekti.

İtalya'da bu yıl işsizliğin düşme eğiliminde olmasının başlıca sebepleri arasında, Haziran 2018 ile Ağustos 2019 arasında görevde kalan 5 Yıldız Hareketi ile aşırı sağcı Lig Partisi koalisyonunun aldığı geçici sözleşmelerin kontrole tabi tutulması ve ucu açık sözleşmelerin teşvik edilmesini amaçlayan önlemler gösteriliyor.

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