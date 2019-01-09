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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Ekonomi
AA
09.01.2019 - 15:00, Son Güncelleme:

İsviçre Merkez Bankası geçen yıl 15,3 milyar dolar zarar etti

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İsviçre Merkez Bankası geçen yıl 15,3 milyar dolar zarar etti

İsviçre Merkez Bankası, 2018'de güçlü İsviçre frangının bankanın yabancı hisse ve tahvil varlıklarının değerini düşürmesinden dolayı 15 milyar İsviçre Frangı (15,3 milyar dolar) zarar beklediğini bildirdi.

İSVİÇRE Merkez Bankası (SNB) geçen yıl güçlü İsviçre frangının bankanın yabancı hisse ve tahvil varlıklarının değerini düşürmesinden dolayı 15 milyar İsviçre Frangı (CHF) zarar beklediğini bildirdi.

Bankanın 2018’e yönelik geçici verilerine göre, bankanın döviz pozisyonlarındaki zararı geçen yıl 16 milyar CHF ve altın pozisyondaki zararı ise 0,3 milyar CHF olarak kayıtlara geçti.     

Ticari bankaların SNB’de tuttukları paralara uyguladığı negatif faiz gibi diğer pozisyonlardaki karların düşülmesiyle bankanın geçen yıl zararı 15 milyar frank (15 milyar 299 milyon dolar) olarak açıklandı. İsviçre frangını zayıflatma politikası izleyen SNB,  2017’de 54 milyar İsviçre Frangı kar etmişti.         

SNB’nin rezervleri de geçen yıl yüzde 2,7 azalarak yaklaşık 729 milyar İsviçre frangına (745 milyar dolar) gerilemişti.         

Bankanın hissedarları kamu kurumlarından oluşurken, SNB elinde tuttuğu 745 milyar doları dünya genelinde Apple, Microsoft, Google ve Facebook gibi ABD merkezli büyük şirketlerden hisse payı alarak da değerlendiriyor.     

Banka, geçen yıla ilişkin detaylı finansal rakamlarını 4 Mart 2019 tarihinde açıklayacak.     

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