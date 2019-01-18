‘İş’te Kars sevdası!
Türkiye’nin parlayan turizm noktalarından biri olan Kars’a iş dünyasının temsilcileri de yoğun ilgi göstermeye başladı. Geçen hafta Kars’a giden ünlü isimler arasında Ruken Mızraklı, Pınar Eczacıbaşı, Müge Çelebican, Ali Sabancı, Vuslat Doğan Sabancı, İsmet Alpagut, Biricik Suden ve Canan Bolak yer aldı.
SON yılların en ilgi çeken destinasyonlarının başında Kars geliyor. Kars’ın bu kadar popüler olmasının sebepleri arasında, tarih, kültür ve sunulan yemeklerin yanında, Doğu Ekspresi treninin yeniden tercih edilmesinin etkisi büyük. 1949 yılından bu yana Ankara-Kars arasında hizmet Doğu Ekspresi’nin bu kadar popüler olması ise gençler sayesinde oldu. 24 saat süren yolculuk boyunca ve Kars’tan yapılan paylaşımlarla birlikte ilgi iyiden iyiye Kars’a yoğunlaştı.
Birçok tur operatörü ve acente de bölgeye turlar düzenleyerek, Kars ve çevresine giden turist sayısını arttırdı. 2017’de 300 binden fazla kişinin Doğu Ekspresi ile yolculuk yapmasıyla birlikte trenlerdeki vagon sayısı da arttırıldı. Artan vagon sayısı da yeterli gelmeyince aylar öncesinden satışa çıkarılan biletler tükendi. Kars’a gitmek isteyenler trenlerde yer bulamayınca uçaklara yöneldi.
SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTILAR
Bu artan ilgi daha çok yurtdışı tatilleri ile gündeme gelen iş dünyası temsilcilerini de sardı. Geçtiğimiz günlerde Kars’a seyahati gerçekleştiren bir grup işinsanı gezileri boyunca katıldıkları etkinlikleri de Instagram’dan paylaşmayı ihmal etmedi.
Kars gezisi yapan ünlü isimler arasında İstanbul Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği (İDMİB) ve Deri Tanıtım Grubu (DTG) Yönetim Kurulu üyesi Ruken Mızraklı, GP Varlık Yönetimi Şirketi Kurucu Ortağı Pınar Eczacıbaşı ve Geleceğimizin Çocukları Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Müge Çelebican, İsmet Alpagut, Biricik Suden ve Canan Bolak yer aldı. Aynı tarihlerde Doğan Holding Yönetim Kurulu Üyesi Vuslat Doğan Sabancı ve Pegasus Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sabancı da başka bir grupla birlikte Kars’a seyahat gerçekleştirdi.
Kars’ta Ermenistan sınırındaki Ani Harabeleri’ni gezen işdünyasının temsilcileri, Çıldır Gölü üzerinde atlı kızaklara da bindi. Kars’ın en bilinen restoranlarından birinde yemek yiyen ekip, Kars kaşarı almayı da ihmal etmedi. Aralarında Ruken Mızraklı’nın da olduğu isimler butik otele dönüştürülen Katarina Sarayı’nda konaklarken, Kars Kaz Evi’nde düzenlenen Kafkas dansları gösterisini izledi. Kars Müzesi de ziyaret edilen noktalar arasında yer aldı.
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