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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
09.10.2018 - 16:57, Son Güncelleme:

İşte iki kamu kurumunun indirimli ürünleri

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İşte iki kamu kurumunun indirimli ürünleri

Et ve Süt Kurumu (ESK) ile Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü (AOÇ), ürünlerinin fiyatlarında indirime giderek Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı'na destek verdi. ESK'nin ısıl işlem görmüş sucuğunun kilogramı bugünden itibaren 34,65 liradan, AOÇ'nin günlük pastörize sütü litresi 2,80 liradan satışa sunulacak.

HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın koordinasyonunda duyurulan Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı kapsamında Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli de kampanyaya bakanlığa bağlı kuruluşlarla destek vereceklerini açıkladı.

ESK'nin mağazalarında satılan 10 üründe bugünden itibaren yüzde 10 indirim uygulanacak. Buna göre, ısıl işlem görmüş acılı ve acısız sucukların kilogramı 34,65 liradan, "Türk Sucuk" ürününün kilogramı 38,70 liradan, sosis 28,50 liradan, fıstıklı salam 29,25 liradan, Macar salam 28,35 liradan satılacak.

Ayrıca tüketiciler ESK'nin "Yozgat kavurma" ve "Sığır EBK kavurma" ürünlerini kilogramı 36,45 liradan, "Sığır kıyma tipi kavurma"nın kilogramını 32,65 liradan ve "Bingöl kavurma"sını kilogramı 56,25 liradan alabilecek.

AOÇ SÜTÜNÜN FİYATINDA YÜZDE 12,5 İNDİRİM

Öte yandan, AOÇ'nin günlük pastörize sütünün fabrika satış fiyatı da litre başına 3,15 liradan yüzde 12,5 indirimle 2,80 liraya geriledi.

Kurumun geri dönüşümsüz şişe sütü 3,60 liradan, 100 mililitrelik sade, kakaolu ve damla sakızlı dondurması 1,60 liradan satılacak.

Keçi dondurması da 2 lira yerine 1,80 liradan satışa sunulacak.

Ayrıca, Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) de pirinç çeşitlerini yüzde 20-40 indirimle satmaya devam edecek.

ESK'nin indirime konu ürünleri ve fiyatları şöyle:

ÜRÜN ADI MAĞAZA FİYATI (KDV DAHİL TL/KG)

Isıl işlem görmüş sucuk (acılı) 34,65

Isıl işlem görmüş sucuk (acısız) 34,65

Türk Sucuk 38,70

Sosis 28,50

Fıstıklı salam 29,25

Macar salam 28,35

Yozgat kavurma 36,45

Sığır EBK Kavurma 36,45

Sığır kıyma tipi kavurma 32,65

Bingöl kavurma 56,25

AOÇ'nin indirime konu ürünleri ve fiyatları da şöyle:

MİKTAR BİRİM ÜRÜNLER İNDİRİMLİ FİYATI (KDV DAHİL)

1 lt Günlük pastörize süt 2,80 TL

1/2 lt Geri dönüşümsüz şişe süt 2,00 TL

1 lt Geri dönüşümsüz şişe süt 3,60 TL

1/4 lt Geri dönüşümsüz inek sütü 1,30 TL

100 ml Sade dondurma 1,60 TL

1000 ml Sade dondurma 10,60 TL

100 ml Kakaolu dondurma 1,60 TL

1000 ml Kakaolu dondurma 10,60 TL

100 ml Damla sakızlı dondurma 1,60 TL

1000 ml Damla sakızlı dondurma 10,60 TL

100 ml Keçi dondurması 1,80 TL

1000 ml Keçi dondurması 11,00 TL

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