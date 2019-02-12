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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
12.02.2019 - 14:04, Son Güncelleme:

İşte bebeklere en çok konulan isimler

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İşte bebeklere en çok konulan isimler

TÜİK'in yaptığı araştırmaya göre, Türkiye'de kız ve erkek bebeklere en çok konulan isimler belli oldu.

Türkiye'de geçen yıl doğan kız bebekler için "Zeynep", erkek bebekler için "Yusuf" en fazla tercih edilen isimler oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayımlanan bültene göre, 2018 yılında doğan bebeklere konulan isimler incelendiğinde, önceki yıllarda olduğu gibi kızlarda "Zeynep", erkeklerde de "Yusuf" isminin ilk sırada yer aldığı görüldü.

Adrese Dayalı Kayıt Sistemi sonuçlarına bakıldığında, kız bebeklerde Zeynep'ten sonra en çok tercih edilen isimler Elif, Defne, Ebrar ve Eylül olurken, erkek bebeklerde Yusuf'tan sonra en popüler isimler Eymen, Ömer Asaf, Miraç ve Ömer oldu. 

İSTANBUL'DA KIZLARDA ZEYNEP, ERKEKLERDE ÖMER ASAF İSMİ İLK SIRADA

En büyük nüfusa sahip il olan İstanbul'da, kız bebeklerde Zeynep'ten sonra en çok Defne, Elif, Duru ve Ebrar isimlerinin tercih edildiği görüldü. Erkek bebeklere ise Ömer Asaf'tan sonra en çok verilen isimler Eymen, Yusuf, Ali Asaf ve Ömer oldu.

Ankara'da, kız bebeklerde Zeynep'ten sonra en çok tercih edilen isimler Elif, Defne, Duru ve Ebrar olarak belirlendi. Erkek bebeklere ise Eymen'den sonra en çok Ömer Asaf, Yusuf, Ömer ve Miraç isimleri verildi.

Nüfus büyüklüğünde üçüncü sırada yer alan İzmir'de, kız bebeklerde Zeynep'ten sonra en çok Defne, Elif, Duru ve Asya isimleri tercih edildi.

İzmir'de erkek bebeklerde ise Eymen'den sonra Çınar, Aras, Ayaz ve Emir en çok tercih edilen isimler oldu.

 

Çocukların Yemesi Sakıncalı Gıdalar Nelerdir?Uzman Diyetisyen Ayşe Korkmaz, Hürriyet Aile’den Gizem Aydoğan’ın sorularını yanıtladı.
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