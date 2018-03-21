İstanbul'un en değerli arazisinin yeni sahibi belli oldu

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Ekonomi
21.03.2018 - 16:34, Son Güncelleme:

İstanbul'un en değerli arazisinin yeni sahibi belli oldu

Gülistan ALAGÖZ
Gülistan ALAGÖZ
galagoz@hurriyet.com.tr
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Gülistan ALAGÖZ
Gülistan ALAGÖZ
galagoz@hurriyet.com.tr
İstanbul'un en değerli arazisinin yeni sahibi belli oldu

İSTANBUL’un en değerli bölgelerinden Nişantaşı Teşvikiye’de yer alan Marmara Üniversitesi arsası için ihale yapıldı. Emlak Konut’un gerçekleştirdiği ihalede ipi göğüsleyen firma Dap Holding oldu. Holdinge ait Eltes-İstlife şirketleri 25 bin metrekarelik arsada yapılacak proje için 1 milyar 763 milyon 750 bin lira satış toplam geliri taahhüt etti. Arsa sahibi Emlak Konut’a düşen gelir ise 705 milyon 500 bin lira oldu.

6 FİRMA YARIŞTI

Emlak Konut GYO’nun düzenlediği ihaleye 6 firma katıldı. Şehrin merkezindeki değerli arsaya Caba İnşaat, Doruk GYG Şehircilik, Taşyapı, Astaş, Dap Yapı’nın sahibi olduğu Eltes-İstlife ve Özak GYO-İnt-Er Yapı iş ortaklığı talip olmuştu. Verilen sözlü teklif sonrası Taşyapı ve Astaş ihaleden çekilirken, diğer 4 firma kapalı zarf ile son teklifi verdi. Caba İnşaat proje toplam geliri için 1 milyar 455 milyon, şirket payı olarak 582 milyon teklif verdi. Doruk GYG proje toplam geliri için 1 milyar 220 milyon, şirket payı için 500 milyon 200 bin lira taahhüt etti. Özak GYO-İnt-er Ortaklığı ise satış toplam geliri için 1 milyar 351 milyon, şirket payı için de 540 milyon 400 bin lira dedi.

İstanbulun en değerli arazisinin yeni sahibi belli oldu

Arsanın yaklaşık 11 dönümü ticaret+konut alanı, 1 dönümü ticaret alanı ve yaklaşık 7 dönümü de park alanı olarak ayrılacak. Konut ve ticaret alanında yapılacak binaların kat sayısı 10, ticaret alanındaki yükseklik sınırı da 5 kat olarak belirlendi. Emsale esas inşaat alanı da toplam 26 bin 887 metrekare olarak hesaplandı.

455 MİLYON LİRAYA ALDI

TOKİ ile Marmara Üniversitesi arasında imzalanan protokol çerçevesinde, Nisan 2016’da Halkalı, Nişantaşı ve Bahçelievler Yerleşkeleri TOKİ’ye devredilmişti. TOKİ de bunun karşılığında Maltepe’deki 2 milyon 455 bin metrekare büyüklüğündeki Kenan Evren Kışlası arazisini üniversiteye vermişti. 3 kampüsü alan TOKİ, Halkalı ve Nişantaşı arazilerini Haziran 2016’da Emlak Konut GYO’ya satmıştı. Emlak Konut GYO, Nişantaşı’ndaki toplam 24 bin 468 metrekare olan arsaları 455 milyon lira bedel üzerinden satın aldığını duyurmuştu. Üniversitede eğitim-öğretimin bu döneminin sonuna kadar devam etmesi bekleniyor.

 

 

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Ekonomide son 24 saat (07.03.2018) 
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Gülistan ALAGÖZ
Gülistan ALAGÖZ
galagoz@hurriyet.com.tr
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