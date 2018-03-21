İstanbul'un en değerli arazisinin yeni sahibi belli oldu
İSTANBUL’un en değerli bölgelerinden Nişantaşı Teşvikiye’de yer alan Marmara Üniversitesi arsası için ihale yapıldı. Emlak Konut’un gerçekleştirdiği ihalede ipi göğüsleyen firma Dap Holding oldu. Holdinge ait Eltes-İstlife şirketleri 25 bin metrekarelik arsada yapılacak proje için 1 milyar 763 milyon 750 bin lira satış toplam geliri taahhüt etti. Arsa sahibi Emlak Konut’a düşen gelir ise 705 milyon 500 bin lira oldu.
6 FİRMA YARIŞTI
Emlak Konut GYO’nun düzenlediği ihaleye 6 firma katıldı. Şehrin merkezindeki değerli arsaya Caba İnşaat, Doruk GYG Şehircilik, Taşyapı, Astaş, Dap Yapı’nın sahibi olduğu Eltes-İstlife ve Özak GYO-İnt-Er Yapı iş ortaklığı talip olmuştu. Verilen sözlü teklif sonrası Taşyapı ve Astaş ihaleden çekilirken, diğer 4 firma kapalı zarf ile son teklifi verdi. Caba İnşaat proje toplam geliri için 1 milyar 455 milyon, şirket payı olarak 582 milyon teklif verdi. Doruk GYG proje toplam geliri için 1 milyar 220 milyon, şirket payı için 500 milyon 200 bin lira taahhüt etti. Özak GYO-İnt-er Ortaklığı ise satış toplam geliri için 1 milyar 351 milyon, şirket payı için de 540 milyon 400 bin lira dedi.
Arsanın yaklaşık 11 dönümü ticaret+konut alanı, 1 dönümü ticaret alanı ve yaklaşık 7 dönümü de park alanı olarak ayrılacak. Konut ve ticaret alanında yapılacak binaların kat sayısı 10, ticaret alanındaki yükseklik sınırı da 5 kat olarak belirlendi. Emsale esas inşaat alanı da toplam 26 bin 887 metrekare olarak hesaplandı.
455 MİLYON LİRAYA ALDI
TOKİ ile Marmara Üniversitesi arasında imzalanan protokol çerçevesinde, Nisan 2016’da Halkalı, Nişantaşı ve Bahçelievler Yerleşkeleri TOKİ’ye devredilmişti. TOKİ de bunun karşılığında Maltepe’deki 2 milyon 455 bin metrekare büyüklüğündeki Kenan Evren Kışlası arazisini üniversiteye vermişti. 3 kampüsü alan TOKİ, Halkalı ve Nişantaşı arazilerini Haziran 2016’da Emlak Konut GYO’ya satmıştı. Emlak Konut GYO, Nişantaşı’ndaki toplam 24 bin 468 metrekare olan arsaları 455 milyon lira bedel üzerinden satın aldığını duyurmuştu. Üniversitede eğitim-öğretimin bu döneminin sonuna kadar devam etmesi bekleniyor.
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