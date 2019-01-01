İstanbul'da enflasyon Aralık'ta azaldı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi Haberleriİstanbul'da enflasyon Aralık'ta azaldı
GeriEkonomi İstanbul'da enflasyon Aralık'ta azaldı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Ekonomi
AA
01.01.2019 - 12:42, Son Güncelleme:

İstanbul'da enflasyon Aralık'ta azaldı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
İstanbul'da enflasyon Aralık'ta azaldı

İstanbul’da 2018 Aralık ayında perakende fiyatlar bir önceki aya göre yüzde 0,14 azaldı, toptan fiyatlar ise yüzde 0,58 oranında arttı. İstanbul'da 2018 yılında perakende fiyatlar ise ortalama yüzde 13,68, toptan fiyatlar ise 17,79 artış gösterdi.

İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) 1995 bazlı ücretliler geçinme indeksi 2018 Aralık ayı rakamları açıklandı Buna göre; 2018 Aralık ayında perakende fiyatlar bir önceki aya göre yüzde 0,14 azaldı, toptan fiyatlar ise yüzde 0,58 oranında arttı. Aralık itibariyle yıllık ortalama yüzde 13,68, toptan eşya fiyatları indeksi ise yıllık ortalamada yüzde 17,79 artış gösterdi.

Perakende fiyatlar 2018 Aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 17,68, toptan fiyatlar ise yüzde 22,91 arttı

SEKTÖRLER BAZINDA DEĞİŞİM ORANLARI
Aralık 2018’de perakende fiyatlar bir önceki aya göre; sağlık ve kişisel bakım harcamalarında yüzde 1,58, kültür, eğitim ve eğlence harcamalarında yüzde 1,07, gıda harcamalarında yüzde 0,20 artış, giyim harcamalarında yüzde 0,94, konut harcamalarında yüzde 0,78, ev eşyası harcamalarında yüzde 0,77, ulaştırma ve haberleşme harcamalarında yüzde 0,74 azalış izlenirken, diğer harcamalarda fiyat değişimi görülmedi.

Aralık 2018’de toptan fiyatlar ise aylık bazda bir önceki aya göre; mensucat grubunda yüzde 3,92, gıda maddeleri grubunda yüzde 2,83 artış, işlenmemiş maddeler grubunda yüzde 2,40, madenler grubunda yüzde 2,22, yakacak ve enerji maddeleri grubunda yüzde 1,29, İnşaat malzemeleri grubunda yüzde 0,15 azalış izlenirken, kimyevi maddeler grubunda fiyat değişimi görülmedi.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle