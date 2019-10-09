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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
09.10.2019 - 13:26, Son Güncelleme:

İstanbul Tüneli'ne büyük ilgi

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İstanbul Tüneli'ne büyük ilgi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan "Dış krediyle yapmayı planladığımız 3 Katlı Büyük İstanbul Tüneli'ne yerli ve yabancı firmalar yoğun ilgi gösteriyor" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, dış krediyle yapmayı planladıkları 3 Katlı Büyük İstanbul Tüneli ihalesine yerli ve yabancı firmaların yoğun ilgi gösterdiğini belirterek, "Uygun şartlarda finansman sağlayan firmalar arasında yapılacak ihale için önümüzdeki günlerde ilana çıkmayı hedefliyoruz." dedi.

Turhan, Congresium Ankara'da düzenlenen 4'üncü Uluslararası Karayolları, Köprüler ve Tüneller İhtisas Fuarı'nın açılışında basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

3 Katlı Büyük İstanbul Tüneli ihalesinde gelinen aşamayı değerlendiren Turhan, "Dış krediyle yapmayı planladığımız 3 Katlı Büyük İstanbul Tüneli'ne yerli ve yabancı firmalar yoğun ilgi gösteriyor." diye konuştu.

Dünyada finans piyasalarının normalleşmesiyle projeye ilgi duyan firma sayısının arttığına dikkati çeken Turhan, tünelle ilgili proje çalışmalarını ve ihale ön hazırlıklarını tamamladıklarını dile getirdi.

Turhan, "Uygun şartlarda finansman sağlayan firmalar arasında yapılacak ihale için önümüzdeki günlerde ilana çıkmayı hedefliyoruz." ifadesini kullandı.

"1915 ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ PLANLANDIĞI GİBİ DEVAM EDİYOR"

Bakan Turhan, 1915 Çanakkale Köprüsü'ne ilişkin soru üzerine, çalışmaların planlandığı gibi devam ettiğini söyledi.
Çanakkale Boğazı'ndan 2022'de lastik tekerlekli araçların geçeceği bilgisini veren Turhan, "Araçlarımız beklemeden, durmadan 5 dakikada Gelibolu'dan Çanakkale'ye geçmiş olacak." dedi.

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