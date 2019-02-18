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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
18.02.2019 - 10:45, Son Güncelleme:

İstanbul için iki metro hattının imar planları onaylandı

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İstanbul için iki metro hattının imar planları onaylandı

İstanbul Havalimanı-Halkalı ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı metro hatlarının imar planları, İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nde oy birliğiyle kabul edildi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi, İstanbul Havalimanı-Halkalı metro hattı ile Gayrettepe-İstanbul Havalimanı metro hattı projelerinin imar planlarını onayladı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nin şubat ayı toplantılarında yeni havalimanına gidecek iki metro hattının planları ele alındı.
 
Güzergahlarından bazı revizyonlar yapılarak Meclis'e gönderilen imar planlarına ilişkin raporda, İstanbul Havalimanı-Halkalı ile Gayrettepe-İstanbul Havalimanı metro hatlarının hayata geçirilmesi halinde ulaşım sorununun çözümüne katkı sunacakları belirtildi. 

İstanbul Havalimanı-Halkalı Metro Hattı'nın, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Altyapı Genel Müdürlüğünce ihale edildiği hatırlatılan raporda, "İstanbul Havalimanı-Halkalı Metro Hattı'nın imar plan tekliflerinin Büyükşehir Belediye uhdesinde yapımı devam eden Vezneciler-Arnavutköy Metro Hattı güzergahı Fenertepe İstasyonu'nda sonlandırılacak. Her iki hat, Fenertepe İstasyonu'nda entegre olacak. İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından ihalesine çıkılan 'Geleneksel Spor Merkezi Projesi' ile 'Olimpiyatköy İstasyonu' etkilemişi dikkate alınarak Olimpiyatköy İstasyonu konumu; hattın boyu, planı ve profili etkilemeyecek şekilde revize edilmiş olması hususu göz önünde bulundurulduğunda söz konusu teklif planlarının İstanbul'un ulaşım sorunlarını çözüme yönelik olduğundan uygun olacağı değerlendirilmektedir." denildi. 

HIZLI KONFORLU TOPLU ULAŞIM SAĞLANACAK

Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metro Hattı Projesi'nin raporunda ise yapılan revizyonlar belirtildi. Söz konusu revizyonların toplu ulaşım hatlarının birbiriyle bağlantılarının sağlanması ve entegrasyonunun oluşturulması için yapıldığı kaydedildi. 

Her iki raporda da "Bu çalışmalar tamamlandığında Gebze-Halkalı-Marmaray hattı ile entegre olarak İstanbul bütünündeki yerleşim birimlerini İstanbul Havalimanı ile bağlayacak ve geçtiği güzergahtaki yerleşim merkezlerine alternatif, hızlı ve konforlu toplu ulaşım sağlanacak. Bu projeler aynı zamanda bugün ve gelecekteki ulaşım sorunlarının çözümüne yönelik olduğundan kamu yararı niteliği taşımaktadır." ifadeleri yer aldı. 
Yapım çalışmaları devam eden metroların imar planları, oy birliğiyle kabul edilerek Meclis'ten geçti. 

Gebze-Halkalı hattı açılıyor
Gebze-Halkalı hattı açılıyor!
 

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